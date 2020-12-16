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«Теплоснабжение города должно идти без перебоев»

«Теплоснабжение города должно идти без перебоев»
Общество,  Фото:пресс-служба ПАО «ТГК-14»
Уют горячих батарей в лютые морозы – что может быть лучше! Между тем, за ответственный процесс подачи тепла в наши дома отвечают сотни рабочих: слесарей, машинистов котельных, сварщиков… В чём же важность работы слесаря? Об этом редакции «Байкал-Daily» рассказал Валерий Владимирович Мандрусов – слесарь по ремонту котельного оборудования цеха централизованного ремонта филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс»

Валерий Владимирович занимается ремонтом основного и вспомогательного оборудования на котельных малой мощности, которые обеспечивают теплом и горячей водой потребителей города Улан-Удэ. На котельную «Юго-Западная» наш герой пришёл в 1992 году.

- Работать мне нравится, я всю жизнь с удовольствием хожу на работу, - улыбается Валерий Мандрусов. - Профессия слесаря очень много значит. Мы, в первую очередь, беспокоимся о жителях наших домов, чтобы им было комфортно и тепло в квартирах. Теплоснабжение города должно идти без перебоев, потому важен качественный капитальный ремонт всего оборудования и сетей. В конечном счёте, от этого зависит безаварийное прохождение каждого отопительного сезона.

Как известно, подготовка к нему идёт плановая – летом проходит ремонтная кампания, и к этому ответственному процессу все работники относятся добросовестно. Отметим, под руководством Валерия Владимировича в 2020 году была полностью восстановлена система аспирации топливо-транспортного участка котельной «Юго-Западная», что позволило снизить риск возгорания угольной пыли, а также улучшить условия труда для оперативного персонала.

- Мы прикладываем максимум усилий, чтобы теплоснабжение потребителей было качественным и бесперебойным, - рассказывает Валерий Владимирович. – И мы справляемся – готовим теплотрассы и котлы с особым усердием, - отмечает наш герой.

Под стать Валерию Мандрусову и его коллеги, вместе с которыми он трудится не один год.

- Ребята у нас очень дружные, и в цехе централизованного ремонта работают профессионалы с большим опытом, - отмечает Валерий Владимирович. – Вот, к примеру, благодаря стараниям нашего мастера Заечникова Александра Васильевича, специалиста с большим опытом работы, каждый ремонт и в целом отопительный сезон проходит на высоком уровне.
Пользуясь случаем, поздравляю своих коллег и всех энергетиков с профессиональным праздником и наступающим Новым годом! Желаю всем дальнейших производственных успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия. 
ТГК-14 ТГК День энергетика Бурятия
 
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