В Бурятии наградили многодетную семью из села Оймур

Общество, Фото: пресс-служба администрации Кабанского района

Александр и Людмила Бухаровы получили медаль за верность родительскому долгу



Медаль «За верность родительскому долгу» получила семья Александра и Людмилы Бухаровых из села Оймур Кабанского района Бурятии. Республиканскую награду вручил глава района Алексей Сокольников.



Супруги живут вместе 39 лет. Они родили двоих детей и стали приёмными родителями для девятерых детей, сообщает пресс-служба администрации района.



Напомним, что медалью «За верность родительскому долгу» награждаются родители, состоящие в браке, воспитывающие семь и более детей, при достижении седьмым ребёнком возраста трёх лет. К награде выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 40 тысяч рублей.

