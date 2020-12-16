Александр и Людмила Бухаровы получили медаль за верность родительскому долгу
Медаль «За верность родительскому долгу» получила семья Александра и Людмилы Бухаровых из села Оймур Кабанского района Бурятии. Республиканскую награду вручил глава района Алексей Сокольников.
Супруги живут вместе 39 лет. Они родили двоих детей и стали приёмными родителями для девятерых детей, сообщает пресс-служба администрации района.
Напомним, что медалью «За верность родительскому долгу» награждаются родители, состоящие в браке, воспитывающие семь и более детей, при достижении седьмым ребёнком возраста трёх лет. К награде выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 40 тысяч рублей.
В Бурятии наградили многодетную семью из села Оймур
Общество, Фото:
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