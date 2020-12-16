«Тут тебе не Улан-Удэ»: Стендап-комик «наехал» на рэпера из Бурятии

Евгений Чебатков снял клип про рэпера Хаски
Стендап-комик ТНТ Евгений Чебатков снял шуточный клип – так называемый дисс на уроженца Улан-Удэ Хаски (дисс – это высказывание или показывание неуважения в тексте).
В начале комик говорит – «Эй, Хаски, это специально для тебя. Я не знаю, вряд ли ты оправишься после этого».
В тексте композиции часто упоминается, откуда известный российский рэпер Хаски родом. К примеру, здесь звучат следующие слова:
«Тут тебе не Улан-Удэ, мы верблюды,
Тут тебе не Улан-Удэ, мы верблюды,
У каждой хаски голубые глазки,
Какой ты хаски, ты же кареглазый,
Назваться собакой ход хитрый,
Знаешь, кто еще любил собак. Гитлер.
Говоришь, что бурят, но где же факты?»
Одни пользователи посмеялись на клипом, другие возмутились, зачем «делать дисс на главного текстовика России»: «Мощно», «Нужен альбом», «Обожаю вас», «То чувство, когда он даже внимания не обратит», «Зачем диссить главного текстовика России?», «Надеюсь, Хаски не будет даже смотреть», «Не тэгайте Диму, ему это ничего не даст... Хотя, может, хоть комментаторы узнают, кто он, так как многие, я вижу, тут вообще не знают про него» и т.д.
Как сообщал «Байкал-Daily», популярный рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов), уроженец Бурятии, недавно выпустил коллекцию мерча. На сайте рэпера появилась «лимитированная коллекция эзотерических предметов для домашнего пользования». В коллекции есть футболка «Улан-Удэнский колдун». Жители Бурятии легко узнали в ней так называемого «бутылочника» с местного «Арбата». Мужчина, будучи в подпитии, много лет показывает фокусы с бутылками и банками. Коронный трюк – удержание бутылки на лбу.
В сентябре Хаски выпустил новый альбом, который назвал в честь бурятского блюда - «Хошхоног».
Рэпер часто отдаёт дань уважения родной Бурятии. В 2018 году он снял в Улан-Удэ клип на трек «Поэма о Родине». Атмосферный клип снимали в посёлке Восточный. «Я пройду, как по Манхэттену, по улицам Восточного», - читает Хаски. На данный момент клип набрал более 5,5 миллионов лайков на YouTube.
«Тут тебе не Улан-Удэ»: Стендап-комик «наехал» на рэпера из Бурятии
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ей подарили вещи для поездки домой и продукты
Евгений Чебатков снял клип про рэпера Хаски
Для ухода за зубами собаки лучше использовать специальные средства
Общее число заражённых приближается к 37 тысячам
Также заменены полы и крыша
Общественница Светлана Будашкаева просит купить нашумевшие календари хотя бы на растопку
Тульские самовары были изготовлены в начале ХХ века
Губернатор области не возражает против этого
По словам общественников, асфальт укладывают в мороз
Вакцину получают медики, непосредственно работающие с пациентами с COVID-19
Место выпуска птиц, которых спасли от браконьеров, подбирали особенно тщательно. ВИДЕО
Работа казачьих обществ должна стать более предметной
На ремонт и переформатирование было выделено около 12 млн рублей
Денис Гармаев развеселил пользователей новыми образами
Необычное зрелище заметили на входе в организацию