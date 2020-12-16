В боевой подготовке участвуют мотострелки совместно с подразделениями ПВО и артиллерии
Мотострелки Восточного военного округа вышли на полигон «Бурдуны» в Бурятии для проведения первых в новом учебном году масштабных боевых стрельб. В ходе полевых занятий военнослужащие мотострелковых подразделений отрабатывают вопросы взаимодействия с подразделениями ПВО и артиллерии.
Расчёты и экипажи выполняют боевые стрельбы из танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, минометов «Сани», автоматических и ручных гранатомётов АГС-17 и РПГ-7. Кроме того, подразделения отражают удары условного противника с воздуха и нападения диверсионно-разведывательных групп, ведут инженерную и РХБ разведки.
Всего к занятиям боевой подготовки привлечено более 500 военнослужащих, задействовано около 100 единиц боевой и специальной техники, сообщает пресс-служба ВВО.
На полигоне в Бурятии начались масштабные боевые стрельбы
Общество, Фото:
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