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На полигоне в Бурятии начались масштабные боевые стрельбы

На полигоне в Бурятии начались масштабные боевые стрельбы
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
В боевой подготовке участвуют мотострелки совместно с подразделениями ПВО и артиллерии

Мотострелки Восточного военного округа вышли на полигон «Бурдуны» в Бурятии для проведения первых в новом учебном году масштабных боевых стрельб. В ходе полевых занятий военнослужащие мотострелковых подразделений отрабатывают вопросы взаимодействия с подразделениями ПВО и артиллерии.

Расчёты и экипажи выполняют боевые стрельбы из танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, минометов «Сани», автоматических и ручных гранатомётов АГС-17 и РПГ-7. Кроме того, подразделения отражают удары условного противника с воздуха и нападения диверсионно-разведывательных групп, ведут инженерную и РХБ разведки.

Всего к занятиям боевой подготовки привлечено более 500 военнослужащих, задействовано около 100 единиц боевой и специальной техники, сообщает пресс-служба ВВО.
ВВО военные учения Бурятия
 
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