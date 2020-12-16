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Забайкальскому командующему присвоено звание генерала-лейтенанта

Забайкальскому командующему присвоено звание генерала-лейтенанта
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Церемонию вручения погон Роману Бердникову провёл командующий войсками ВВО

Указом президента Российской Федерации командующему общевойсковым объединением Восточного военного округа, дислоцированном в Забайкальском крае, Роману Бердникову присвоено звание генерала-лейтенанта.

Церемонию вручения погон провёл командующий войсками ВВО генерал-полковник Геннадий Жидко. Мероприятие состоялось в зале военного совета общевойскового объединения в Чите. Командующий войсками округа высоко охарактеризовал работу Романа Бердникова и поздравил его с присвоением очередного воинского звания.

Помимо этого, Геннадий Жидко наградил заместителей командующего объединением в Забайкальском крае государственными наградами Российской Федерации. Ряду офицеров были вручены грамоты командующего войсками ВВО, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
ВВО Забайкальский край военнослужащие
 
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