Ветеринары Бурятии не советуют чистить зубы собаке человеческой пастой

Для ухода за зубами собаки лучше использовать специальные средства



Специалисты государственной ветеринарной службы Бурятии дали рекомендации по уходу за пожилыми животными. По словам специалистов, самые распространённые болезни пожилых питомцев - ожирение, сахарный диабет, онкология, проблемы с почками и печенью, которые провоцирует неправильное питание.



- Следует разработать для вашего домашнего животного индивидуальную диету и подобрать корм, - советуют ветеринарные врачи.



Домашние животные редко отказываются от пищи и просят еду у хозяина, как только почувствуют приятный запах. Здесь рекомендуют не перебарщивать, поскольку всё лишнее превратится в жир. Если с собакой гуляют много, то вот коты в зоне риска, ведь они ведут малоподвижный образ жизни.



Не стоит забывать про воду для своих питомцев. Из-за воды из-под крана могут образоваться камни в почках, поэтому в миску животного лучше наливать фильтрованную воду. В день кошка должна выпивать 50 мл воды на килограмм своего веса. Для собаки норма в среднем 40 мл на килограмм.



Если животное пьёт мало, необходимо добавить в рацион влажный корм. А вот молоко у взрослых кошек совсем не усваивается, лучше исключить его из рациона.



- Обязательно нужно чистить зубы возрастным животным, иначе в 10 лет животное останется без них. Использовать человеческую пасту нельзя: в ней вредный для животных фтор и другие добавки. Существуют специальные косточки и сухие жилы, их можно давать погрызть питомцу, чтобы удалить налёт, - советуют ветеринары.



Что касается половой активности животных, то позаботиться о стерилизации ветеринары рекомендуют заранее. Некоторые изменения хозяин может заметить слишком поздно, когда уже нельзя ничем помочь.



Водить пушистика на осмотр в ветеринарной клинике советуют не реже 1-2 раз в год.

