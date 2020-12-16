Для ухода за зубами собаки лучше использовать специальные средства
Специалисты государственной ветеринарной службы Бурятии дали рекомендации по уходу за пожилыми животными. По словам специалистов, самые распространённые болезни пожилых питомцев - ожирение, сахарный диабет, онкология, проблемы с почками и печенью, которые провоцирует неправильное питание.
- Следует разработать для вашего домашнего животного индивидуальную диету и подобрать корм, - советуют ветеринарные врачи.
Домашние животные редко отказываются от пищи и просят еду у хозяина, как только почувствуют приятный запах. Здесь рекомендуют не перебарщивать, поскольку всё лишнее превратится в жир. Если с собакой гуляют много, то вот коты в зоне риска, ведь они ведут малоподвижный образ жизни.
Не стоит забывать про воду для своих питомцев. Из-за воды из-под крана могут образоваться камни в почках, поэтому в миску животного лучше наливать фильтрованную воду. В день кошка должна выпивать 50 мл воды на килограмм своего веса. Для собаки норма в среднем 40 мл на килограмм.
Если животное пьёт мало, необходимо добавить в рацион влажный корм. А вот молоко у взрослых кошек совсем не усваивается, лучше исключить его из рациона.
- Обязательно нужно чистить зубы возрастным животным, иначе в 10 лет животное останется без них. Использовать человеческую пасту нельзя: в ней вредный для животных фтор и другие добавки. Существуют специальные косточки и сухие жилы, их можно давать погрызть питомцу, чтобы удалить налёт, - советуют ветеринары.
Что касается половой активности животных, то позаботиться о стерилизации ветеринары рекомендуют заранее. Некоторые изменения хозяин может заметить слишком поздно, когда уже нельзя ничем помочь.
Водить пушистика на осмотр в ветеринарной клинике советуют не реже 1-2 раз в год.
Ветеринары Бурятии не советуют чистить зубы собаке человеческой пастой
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