В Иркутске на первенство соберутся юные конькобежцы Сибири

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Своё участие подтвердили 160 спортсменов из 6 регионов



Первенство Сибирского федерального округа по конькобежному спорту пройдёт в Иркутске с 18 по 20 декабря. Соревноваться в ледовом дворце «Байкал» на отдельных дистанциях будут юноши и девушки двух возрастных групп: 14-15 и 16-17 лет. Уже подтвердили своё участие 160 спортсменов из Красноярского и Алтайского краёв, Иркутской, Кемеровской, Омской и Томской областей.



- Это первые крупные конькобежные соревнования для ледовой арены «Байкал». Сотрудники дворца и федерация конькобежного спорта Иркутской области очень серьёзно готовятся к этим стартам. После декабрьского этапа первенства СФО мы примем ещё один этап в январе. Оба этих турнира станут частью подготовки к главному для нас событию сезона-2020/2 – чемпионату России по конькобежному спорту в многоборьях, который пройдёт с 12 по 14 марта в ледовой арене «Байкал», – рассказал президент федерации конькобежного спорта Иркутской области Владимир Матиенко.



В субботу в 12:40 состоится парад-открытие первенства СФО. К сожалению, из-за пандемии коронавируса и эти соревнования пройдут без зрителей, сообщает спортивная газета «Наша Сибскана».



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