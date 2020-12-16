Общее число заражённых приближается к 37 тысячам
По данным оперштаба, на утро 16 декабря в Иркутской области зарегистрировано 36 734 подтверждённых случаев инфицирования COVID-19 с начала пандемии. За сутки выявили 270 новых больных.
Госпитализировано 3 572 человек.
За всё время выздоровело 31 958 пациентов, из 259 выписались накануне.
Умерло 1 113 больных. За последние сутки скончались 16 пациентов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии отмечается спад заболеваемости. На сегодня в республике зарегистрировано 22 902 случаев заражения, суточный прирост составил +208 человек. Этот показатель – минимальный с 22 октября. Как сообщал «Байкал-Daily», именно тогда в Бурятии была впервые превышена отметка в 200 заражённых за сутки, до этого фиксировалось по 60-80 больных.
В Иркутской области за сутки скончались 16 больных коронавирусом
Общество, Фото:
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