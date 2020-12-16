В Иркутской области презентуют архаичную версию «Гэсэра»

Презентация издания пройдёт на онлайн-конференции «Эпос Гэсэр – из прошлого в будущее»



В 2020 году народному героическому эпосу «Гэсэр» исполнилось 1025 лет. В честь знаменательной даты в Иркутской области издана книга «Абай Гэсэр-хүбүүн» Маншуда Имегенова, призванная сохранить память о героическом эпосе и передать достояние следующим поколениям.



Этот наиболее архаичный эхирит-булагатский вариант эпоса впервые был записан в 1906 году в улусе Кукунут Эхирит-Булагатского района Иркутской области. Первое его издание вышло в 1930 году, в академической русской транскрипции без перевода и комментариев на бурятском языке. Следующий тираж издания в двух частях был издан в 1961-1964 годах в количестве 1000 экземпляров. С тех пор эхирит-булагатский вариант эпоса «Гэсэр» не переиздавался и к настоящему моменту является абсолютно уникальной и редкой книгой.



Презентация нового варианта издания пройдёт 17 декабря в 15:00 в рамках онлайн-конференции «Эпос Гэсэр – из прошлого в будущее» (18+). В презентации примут участие представители министерств и ведомств Бурятии, Забайкальского края, Якутии, Тувы и Хакасии.



Также на конференции о праздновании 1025-летия эпоса «Гэсэр» в Иркутской области расскажет директор центра культуры коренных народов Прибайкалья А.А. Амагзаев. Ведущий научный сотрудник института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН Б.С. Дугаров выступит с темой «Значении эпоса «Гэсэр», как важнейшем культурном наследии народов Центральной Азии».



В обсуждение темы о дальнейшем развитии Гэсэриады в духовном, общественно-культурном, правовом аспектах примут участие Л.С. Дампилова, зав.отделом фольклористики, языковедения института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН; Е.К. Шаракшинова, зав. кафедрой бурятской филологии ИГУ; а также другие представители творческой, научной интеллигенции и общественные деятели. Об этом сообщает пресс-служба центр культуры коренных народов Прибайкалья. Информацию о подключении к конференции можно узнать на сайте центра.





