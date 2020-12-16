Председатель фонда «Здоровье Бурятии»: «Ругаю себя за провальный календарь»

Известная общественница, председатель правления благотворительного фонда «Здоровье Бурятии» Светлана Будашкаева поделилась крупной проблемой. У фонда катастрофически не хватает средств на оплату за коммунальные услуги. Только за тепло в декабре нужно заплатить «ТГК-14» 32,5 тысяч рублей.
- В прошлые зимы было за 40000, сейчас теплее декабрь, но ещё не окончательный счёт, наверное... – с грустью констатировала Светлана Будашкаева.
Кроме того, нужно помочь семье, которая улетела делать двухмесячному ребёнку операцию на открытом сердце.
- Слава богу, уже операция сделана, сам дышит, из реанимации перевели к маме. Ждём на следующей неделе, надо оплатить перелёт. Конечно, я куплю им билеты, но вот на оплату за тепло в январе, феврале, марте, апреле, боюсь, денег не будет, - поделилась Будашкаева.
Она призналась, что ругает себя за выпуск в прошлом году календаря с обнажившимися бурятскими спортсменами. Как сообщал «Байкал-Daily», календарь с полуголыми известными спортсменами вышел в декабре 2019-го. Планировалось, что такая смелая для Бурятии идея окупится и принесёт финансовую выгоду. Календарь, кстати, вскрыл проблему сексизма в обществе – магазины отказывались принимать такую продукцию на продажу.
Календарь, действительно, немало пообсуждали в СМИ и соцсетях. Но, к сожалению, проект принёс только убытки.
- Ругаю себя за то, что сделала календарь со спортсменами, который оказался провальный. А денег потратила тучу: 113 000 (!!) рублей. Лежат кипы календарей бессмысленно, даже с автографом одного из них, никому не нужные. Печку топить ими отдам кому-нибудь. Хоть согреют чей-то дом. Кто купит на растопку ?? Цена договорная, - обратилась к жителям Светлана Будашкаева.
В комментариях на её странице уже нашёлся желающий купить календарь и таким образом помочь благотворительному фонду.
Помочь фонду «Здоровье Бурятии» можно по реквизитам, приведённым в этом QR-коде:
Также можно обратиться в сам фонд, который находится в деревянном здании напротив железнодорожного вокзала по улице Революции 1905 года, дом 56.