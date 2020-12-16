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31 декабря в Забайкалье объявляется выходным днём

31 декабря в Забайкалье объявляется выходным днём
Общество,  Фото:pixabay.com
Рабочий день переносится на 26 декабря

В Забайкалье рабочий день с 31 декабря переносится на 26 декабря. Об этом заявил губернатор края Александр Осипов, сообщает пресс-служба правительства региона.

- Я провёл голосование в Instagram, и абсолютное большинство людей, почти 90%, поддерживают и просят об этом решении. Также большое количество регионов страны уже объявили выходной, - объяснил краевой глава.

Он добавил, что такое решение по стране принимается также благодаря крупнейшим социологическим службам страны, которые провели опросы среди граждан об объявлении 31 декабря выходным днём. В опросе в том числе участвовали и забайкальцы. В результате абсолютным большинством поддерживается перенос выходного дня.

- При принятии решения мы учитывали текущую ситуацию с коронавирусом в Забайкалье... Но людям, которые любят поработать, мы предоставляем возможность сделать это в любой из этих дней или даже в оба дня, - добавил Александр Осипов.
Забайкальский край Новый год выходные дни
 
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