31 декабря в Забайкалье объявляется выходным днём

Рабочий день переносится на 26 декабря



В Забайкалье рабочий день с 31 декабря переносится на 26 декабря. Об этом заявил губернатор края Александр Осипов, сообщает пресс-служба правительства региона.



- Я провёл голосование в Instagram, и абсолютное большинство людей, почти 90%, поддерживают и просят об этом решении. Также большое количество регионов страны уже объявили выходной, - объяснил краевой глава.



Он добавил, что такое решение по стране принимается также благодаря крупнейшим социологическим службам страны, которые провели опросы среди граждан об объявлении 31 декабря выходным днём. В опросе в том числе участвовали и забайкальцы. В результате абсолютным большинством поддерживается перенос выходного дня.



- При принятии решения мы учитывали текущую ситуацию с коронавирусом в Забайкалье... Но людям, которые любят поработать, мы предоставляем возможность сделать это в любой из этих дней или даже в оба дня, - добавил Александр Осипов.

