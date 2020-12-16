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31 декабря может стать выходным днём в Иркутской области

31 декабря может стать выходным днём в Иркутской области
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Губернатор области не возражает против этого

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что не возражает против того, чтобы 31 декабря будет выходным днём. Об этом он заявил во время программы «Кобзев на связи» на канале «Вести-Иркутск».

- Я не возражаю, если 31-е будет выходным днём. Мы понимаем, что многие находятся на дистанционке, что это предновогоднее настроение и все в сложных условиях. Мы ввели ограничительные меры, в том числе это касается малого и среднего бизнеса. Более того, сегодня мы рассматриваем вопрос досрочного убытия школьников на каникулы в эту неделю. Мы видим, что нет массовых мероприятий. Может, в кругу семьи, в кругу нескольких домов малый и средний бизнес принесёт праздничное настроение, но с учетом санитарно-противоэпидемических требований, - сказал губернатор.

Как сообщал «Байкал-Daily», 31 декабря, четверг, в Бурятии будет объявлен выходным днём. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов во время прямого эфира в социальных сетях, который состоялся в воскресенье. Он отвечал на вопросы жителей республики, где одним из множества был именно этот.
выходные дни Новый год
 
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