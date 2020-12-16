В Бурятии выпустили изъятых у браконьеров кречетов

- Место для выпуска тщательно подобрано специалистами с учетом наличия кормовой базы и более мягкого температурного режима. Кречеты должны остаться здесь на зимовку, а к весне улететь севернее в места своего обитания, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.





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