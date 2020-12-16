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В Бурятии выпустили изъятых у браконьеров кречетов

В Бурятии выпустили изъятых у браконьеров кречетов
Общество,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Место выпуска птиц, которых спасли от браконьеров, подбирали особенно тщательно. ВИДЕО

Как сообщал «Байкал-Daily», 7 декабря в лесу в Еравнинском районе Бурятии поймали группу охотников на редких птиц – кречетов, внесённых в Красную книгу России. Среди браконьеров, помимо местных жителей, был иностранец с Ближнего Востока. Мужчины успели поймать четырёх кречетов, которых связали и надели клобучки, чтобы они не смогли вырваться.

Изъятые у браконьеров птицы содержались в специальном помещении под наблюдением орнитологов. Однако их нельзя было держать в неволе слишком долго, так как они быстро теряют навыки охоты. Накануне следователи отпустили кречетов на волю.

- Место для выпуска тщательно подобрано специалистами с учетом наличия кормовой базы и более мягкого температурного режима. Кречеты должны остаться здесь на зимовку, а к весне улететь севернее в места своего обитания, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.


Расследование уголовного дела в отношении охотников продолжается. За инкриминируемое им преступление предусмотрено наказание вплоть до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до двух миллионов рублей.

Бурятия является местом обитания многих редких и исчезающих видов животных. В северных районах можно встретить особо ценных птиц из семейства соколиных, которые нередко становятся объектом незаконной охоты. Стоимость одного кречета на «чёрном» рынке в России достигает 15 тысяч долларов, а на рынках в арабских странах может доходить до 100 тысяч долларов. Соколиную охоту особенно любят арабские шейхи.





птицы браконьерство следователи
 
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