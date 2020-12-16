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Казакам Бурятии предложили выработать концепцию

Казакам Бурятии предложили выработать концепцию
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Работа казачьих обществ должна стать более предметной

В Бурятии казачьи общества призвали выработать новую концепцию своей работы. Об этом сообщил на семинаре, посвящённом Дню Героев Отечества, замруководителя администрации главы Бурятии по развитию гражданского общества Михаил Харитонов. По его словам, работа казачьих обществ должна стать более предметной, конкретной и эффективной.

- В стране создано всероссийское казачье общество, стратегия развития которого определена на весьма продолжительную перспективу – до 2030 года. Определена стратегия и перечень целевых показателей, которые необходимо будет достигать. В ближайшее время по линии министерств и ведомств должна появиться конкретика на тему, каким образом они будут взаимодействовать с казачьими обществами. Наша задача сегодня - скоординировать свою работу на республиканском уровне, - сообщил Михаил Харитонов.

В августе 2020 года президент Путин утвердил стратегию развития государственной политики в отношении Российского казачества до 2030 года. Одна из ключевых идей документа – привлекать казаков к несению государственной и иной службы. В настоящее время в Бурятии разрабатывается план мероприятий на 2021-2023 годы.



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