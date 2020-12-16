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Педагоги школы-студии МХАТ дадут мастер-класс для актёров Улан-Удэ

Педагоги школы-студии МХАТ дадут мастер-класс для актёров Улан-Удэ
Общество,  Фото:Александра Данилова
Мастер-класс проведут для артистов театра имени Бестужева

Педагоги школы-студии МХАТ Сергей Щедрин и Алексей Розин с 16 по 20 декабря в онлайн проведут для артистов Государственного русского драматического театра имени Бестужева мастер-классы по актёрскому мастерству.

Проведение мастер-классов стало возможным благодаря грантовой программе Союза театральных деятелей России, который направляет театральных специалистов в регионы. Планировалось, что занятия для актеров Русского драмтеатра пройдут офлайн, однако в связи с неблагополучной эпидемической обстановкой они были перенесены на платформу zoom.

Мастер-классы по актерскому мастерству проведут педагоги школы-студии МХАТ Сергей Щедрин и Алексей Розин.

Сергей Щедрин – режиссёр, актёр, резидент театральной группировки Le Cirque De Charles La Tannes, с сентября 2019 года – соруководитель актерского курса вместе с Мариной Брусникиной в Школе-студии МХАТ. В 2003 году окончил Школу-студию МХАТ (курс Романа Козака и Дмитрия Брусникина) как актер, а в 2010 году ГИТИС (курс Валерия Беляковича) как режиссёр. Поставил спектакли: «Лысая певица» Э. Ионеско (2003, Школа-студия МХАТ), «Хрустальный мир» В. Пелевина (2006), «Эмигранты» С. Мрожека (театр «Сатирикон», 2010), «Это тоже я» (2012, Школа-студия МХАТ, мастерская Д. Брусникина, сорежиссер), «Квантовый скачок» (2013, Театр.doc, сорежиссер). Участвовал в выпуске спектаклей «Норманск» Юрия Квятковского (Центр им. Вс. Мейерхольда), «UFO» Ивана Вырыпаева (летняя школа СТД РФ). С 2012 года преподает в Школе-студии МХАТ, а также в МИТРО (институт Останкино) и Институте театрального искусства. В 2003-2012 годах работал актером в Театре им. Вл. Маяковского.

Алексей Розин – актёр, режиссёр. Окончил Школу-Студию МХАТ (Мастерская Д. Брусникина и Р.Козака). Играл в спектаклях РАМТа, МХТ имени Чехова, Театра имени Пушкина. Входит в состав независимого творческого объединения Le Cirque De Сharles La Tannes. Педагог Мастерской Дмитрия Брусникина в Школе-студии МХАТ. Играет в спектаклях Мастерской Дмитрия Брусникина «Чапаев и пустота», «Истории об истории» (также один из режиссеров спектакля). Снимался в фильмах: «Собиратель пуль», «Пока ночь не разлучит», а также «Елена», «Левиафан», «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.


По информации пресс-службы театра имени Бестужева
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