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Известный бурятский ресторатор перевоплотился в звёзд

Известный бурятский ресторатор перевоплотился в звёзд
Общество, 
Денис Гармаев развеселил пользователей новыми образами

Известный в Бурятии ресторатор, депутат Улан-Удэнского горсовета Денис Гармаев перевоплотился в знаменитого певца Стинга, актёров Тома Хэнкса, Брюса Ли и других звезд. Он опубликовал шуточные видео в своем аккаунте в Instagram, где примерил на себя их образы с помощью приложения Reface App.

- Примерил образы. Чем я не Стинг, например? Не, мне до него далеко. Чёт везде косой какой-то, - написал Денис Гармаев в социальной сети.


Пользователи оценили шутку ресторатора: «Не удержалась, зашла еще раз посмотреть на этот шедевр», «Остановите мой смех», «На 4-ой прям бурятский Дукалис», «Талантище! Все образы подходят, можно так и шифроваться», «Брюс Лай» и т.д.

Приложение Reface App создаёт дипфейки из фотографий пользователя. Сами снимки можно снять сразу же на камеру или выбрать из сохранённых на устройстве. После этого полученное лицо можно добавить на любой ролик из списка. В этом списке отрывки из популярных голливудских фильмов, клипов всемирно известных артистов.
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