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В Бурятии «подвесили» вошедшего без маски

В Бурятии «подвесили» вошедшего без маски
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Необычное зрелище заметили на входе в организацию

В паблике «Бурятия онлайн» накануне опубликовали забавный снимок, который прислал подписчик. На нём изображён забор производственной организации, на котором висит объявление «Вход строго в маске». Рядом висит мешок, перевязанный так, будто в нём находится человек: обозначены голова и ноги. На нём на картонке написано «Входил без маски».

- В опасное время мы живём, - подписал фото её автор.

К сожалению, не указано, где именно был сделан снимок.


В комментариях пользователи принялись шутить над снимком: «С такими знаками вообще никто не зайдёт», «Да и с маской желание пропадёт», «Он пытался зайти без маски. Так будет с каждым. Чегевара жив, нопасаран».

За 15 часов фотографию «лайкнули» около 400 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии продолжает действовать масочный режим. Носить индивидуальное средство защиты необходимо не только в общественных, но на рабочих местах. Режим ограничительных мероприятий в республике действует как минимум до 31 января 2021 года.
маски
 
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