В Бурятии «подвесили» вошедшего без маски

В паблике «Бурятия онлайн» накануне опубликовали забавный снимок, который прислал подписчик. На нём изображён забор производственной организации, на котором висит объявление «Вход строго в маске». Рядом висит мешок, перевязанный так, будто в нём находится человек: обозначены голова и ноги. На нём на картонке написано «Входил без маски».
- В опасное время мы живём, - подписал фото её автор.
К сожалению, не указано, где именно был сделан снимок.
В комментариях пользователи принялись шутить над снимком: «С такими знаками вообще никто не зайдёт», «Да и с маской желание пропадёт», «Он пытался зайти без маски. Так будет с каждым. Чегевара жив, нопасаран».
За 15 часов фотографию «лайкнули» около 400 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии продолжает действовать масочный режим. Носить индивидуальное средство защиты необходимо не только в общественных, но на рабочих местах. Режим ограничительных мероприятий в республике действует как минимум до 31 января 2021 года.