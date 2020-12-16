В Улан-Удэ назвали победителей международного конкурса чтецов

Общество, Фото: пресс-служба колледжа искусств им. П.И. Чайковского

Обладателем гран-при стала представительница центра байкало-кударинских бурят



15 декабря в Бурятии подведены итоги юбилейного X межрегионального конкурса чтецов «Четыре неба», посвящённого народному поэту Бурятии Д.З. Жалсараеву. На участие в конкурсе было подано 800 заявок от представителей дошкольного образования, школ, вузов и ссузов Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края, Новосибирска и Московской области.



Обладательницей гран-при по единогласному решению жюри, стала Хребтовская Дарима Баировна, представляющая центр этнической культуры байкало-кударинских бурят, с. Корсаково Кабанского района республики.



Как сообщает пресс-служба колледжа искусств имени П.И. Чайковского, также лауреатами и дипломантами стали:



Номинация «Индивидуальное исполнение», от 5 до 10 лет включительно



Лауреат I степени:

- Митыпов Агван Цыренович, МУ ДО «Кижингинский центр детского творчества» с. Кижинга, Кижингинский район, Республика Бурятия, руководитель Шойдокова Сэсэгма Нимаевна.



Лауреаты II степени:

- Доксомов Дмитрий Владимирович, ГБОУ «Республиканский бурятский национальный лицей-интернат № 1» г. Улан-Удэ, руководитель Ринчинова Ольга Викторовна;

- Колмакова Василиса Юрьевна, МАОУ «Гимназия №33» г. Улан-Удэ, руководитель Сычева Инна Ивановна.



Лауреаты III степени:

- Хаобисылэту Урихан, ГБОУ «Республиканский бурятский национальный лицей-интернат № 1» г. Улан-Удэ, руководитель Ринчинова Ольга Викторовна;

- Ушакова Маргарита Вадимовна, МАОУ «СОШ № 65 им. Г.С. Асеева» г. Улан-Удэ, руководитель Ушакова Прасковья Александровна.



Званием дипломанта IV степени отмечены:

- Домашенко Анастасия Владимировна, МБОУ «СОШ № 14» г. Иркутска, руководитель Пчёлкина Ирина Станиславовна;

- Гармабазарова Виктория Солбоновна, МБОУ «Зуткулейская средняя общеобразовательная школа» с. Зуткулей, Дульдургинский район, Забайкальский край, руководитель Ойдопова Валентина Бадмажаповна;

- Валеева Екатерина Андреевна, МА ДОУ № 2 «Чебурашка» г. Закаменск, Республика Бурятия, руководитель Севцова Елена Валерьевна.



Званием дипломанта V степени отмечены:

- Лазарев Максим Александрович, МКДОУ «Зангейский детский сад» д. Зангей, Аларский район, Иркутская область, руководитель Никитина Донара Кирилловна;

- Басалгина Таисия Викторовнас, МАОУ «Гимназия № 33» г. Улан-Удэ, руководитель Грибанова Оксана Павловна;

- Аюшеева Адиса Данзановна, МАОУ «Орликская СОШ» с. Орлик, Окинский район, Республика Бурятия, руководитель Самаева Саяна Вадимовна;

- Дмитриева Дари Баировна, МАОУ «Гимназия №33» г. Улан-Удэ, руководитель Падалка Наталья Ильинична.



Специальный приз «Надежда»:

- Лазарев Максим Александрович, МКДОУ «Зангейский детский сад» д. Зангей, Аларский район, Иркутская область, руководитель Никитина Донара Кирилловна;

- Басалгина Таисия Викторовнас, МАОУ «Гимназия № 33» г. Улан-Удэ, руководитель Грибанова Оксана Павловна;

- Аюшеева Адиса Данзановна, МАОУ «Орликская СОШ» с. Орлик, Окинский район, Республика Бурятия, руководитель Самаева Саяна Вадимовна;

- Дмитриева Дари Баировна, МАОУ «Гимназия №33» г. Улан-Удэ, руководитель Падалка Наталья Ильинична;

- Ягодина Анна Романовна, МАОУ «Шигаевская СОШ» с. Шигаево, Кабанский район, Республика Бурятия, руководитель Мухина Марина Сергеевна;

- Дамбиева Сэрчима Цыреновна, МБУ ДО «ДШИ №8» г. Улан-Удэ, руководитель Дамбаева Балма Дашидоржиевна.



Специальный приз «Лучшее прочтение на бурятском языке»:

- Цыренов Эрдэм Солоевич, АУ «Дутулурский сельский Дом культуры» с. Дутулур, Дутулурский район, Забайкальский край, руководитель Эрдынеева Надежда Андреевна .

Специальный приз «Лучшее исполнение стихотворения бурятских поэтов на тему Великой Отечественной Войны:

- Доксомов Дмитрий Владимирович, ГБОУ «Республиканский бурятский национальный лицей-интернат № 1» г. Улан-Удэ, руководитель Ринчинова Ольга Викторовна;

- Колмакова Василиса Юрьевна, МАОУ «Гимназия №33» г. Улан-Удэ, руководитель Сычева Инна Ивановна.



Специальный приз «Лучшее исполнение стихотворения Д.З. Жалсараева»:

- Митыпов Агван Цыренович, МУ ДО «Кижингинский центр детского творчества» с. Кижинга, Кижингинский район, Республика Бурятия, руководитель Шойдокова Сэсэгма Нимаевна.



Номинация «Индивидуальное исполнение», 11 до 15 лет включительно



Лауреат I степени:

- Пархаев Аюр Солбонович, ГБОУ «Республиканский бурятский национальный лицей-интернат № 1» г. Улан-Удэ, руководители Мункуева Арюна Шагдаржаповна, Чернинова Эржен Ивановна



Лауреаты II степени:

- Лысенко Виктория Андреевна, МБУ ДО «Заиграевский Центр Детского и Юношеского Творчества» п. Заиграево, Зиграевский район, Республика Бурятия, руководитель Савченко Татьяна Евгеньевна;

- Кулаев Леонид Георгиевич, МБУ РП Краснообска «Дом культуры» Детский театральная студия миниатюр "Семицветик" г. Новосибирск, руководитель Извекова Галина Васильевна.



Лауреаты III степени:

- Бальчугова Екатерина Андреевна, ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова» г. Улан-Удэ, руководитель Базаргармаева Нина Дамбижалсановна;

- Бадмаев Эрдэм Владимирович, МБОУ «Кусотинская средняя общеобразовательная школа» у. Кусоты, Мухоршибирский района, Республика Бурятия, руководитель Маншеева Баирма Григорьевна.



Званием дипломанта IV степени отмечены:

- Понамарева Василина Валерьевна, Барагханский СДК филиал МБУК «Культурно-досуговыйи методический центр» МО «Курумканский район» с. Барагхан, Республика Бурятия, руководитель Раднаева Евгения Николаевна;

- Гомбожапов Бимба Баходурович, ГАПОУ РБ «Бурятский республиканский хореографический колледж им. Л.П. Сахъяновой и П.Т. Абашеева» г. Улан-Удэ, руководитель Намханова Тамара Викторовна;

- Баиров Цырен Баирович, ПОЧУ «Улан-Удэнский Торгово-Экономический Техникум».



Званием дипломанта V степени отмечены:

- Кожевников Никита Сергеевич, Хасуртайская сельская библиотека с. Хасурта, Хоринский район, Республика Бурятия, руководитель Фадеева Людмила Леонидовна;

- Хохлова Олеся Владимировна, Театральная студия «Фортуна» МБУК «Саганнурский Информационно-культурный Досуговый центр» с. Саган-Нур, Мухоршибирский район, Республика Бурятия, руководитель Родионова Оксана Анатольевна;

- Жебаноева Алина Андреевна, МКУ КДЦ МО "Шаратское" д. Тангуты, Нукутский район, Иркутская область, руководитель Данилова Евгения Николаевна;

- Мельников Владислав Владимирович, МАУ ДО ДООЦ «Родник» г. Улан-Удэ, руководитель Данилина Светлана Геннадьевна.



Специальный приз «Лучшее прочтение на бурятском языке»

- Самсонов Аламжи Владимирович, ГБОУ "Сорокская сойотская школа-интернат среднего общего образования" у. Сорок, Окинский район, Республика Бурятия, руководитель Самсонова Сарюна Владимировна.



Специальный приз «Стихи собственного сочинения»

- Жалсанова Яна Владимировна, ГБОУ «Республиканская Мариинская школа-интернат» г. Улан-Удэ, руководитель Балтатарова Ольга Андреевна.

Специальный приз «Лучшее исполнение стихотворения бурятских поэтов на тему Великой Отечественной Войны»:

- Сигачева Ольга Александровна, МАОУ «Иволгинская средняя общеобразовательная школа» с. Иволгинск, Иволгинский район, Республика Бурятия, руководитель Иванова Татьяна Николаевна.



Специальный приз «Надежда»

- Шарастепанова Тунгалаг, ГАПОУ РБ «Бурятский республиканский хореографический колледж им. Л.П. Сахъяновой и П.Т. Абашеева», руководитель Намханова Тамара Викторовна.



Номинация «Индивидуальное исполнение», от 16 до 22 лет включительно



Лауреат I степени:

- Буинова Елена Владимировна, ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского» г. Улан-Удэ.



Лауреаты II степени:

- Очирова Аяна Зоригтоевна, МАОУ «Санагинская СОШ» с. Санага, Закаменский район, Республика Бурятия, руководитель Тарбаев Борис Владимирович;

- Самсонова Сарюна Владимировна, ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж» г. Улан-Удэ, руководитель Дондокова Надежда Бадмаевна.



Лауреаты III степени:

- Брындин Антон Александрович, МБУК ««Саганнурский Информационно-культурный Досуговый центр» с. Саган-Нур, Мухоршибирский район, Республика Бурятия, руководитель Родионова Оксана Анатольевна;

- Лагуткин Сергей Анатольевич, БИИК «СибГУТИ» г. Улан-Удэ, руководитель Колодченко Ася Алексеевна;

- Хавов Владислав Денисович, МАОУ «СОШ №35» г. Улан Удэ, руководитель Гемогеева Татьяна Ивановна.



Званием дипломанта IV степени отмечены:

- Кожевников Николай Викторович, ГБПОУ «Бурятский республиканский информационно-экономический техникум» г. Улан-Удэ, руководитель Бадмацыренова Вера Васильевна;

- Богидаев Константин Сергеевич, ИрГУПС, Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта г. Улан-Удэ, руководитель Брянская Анастасия Михайловна;

- Ринчинов Намсарай Цыренович, МБОУ «Курумканская средняя общеобразовательная школа №1» с. Курумкан, Курумканский район, Республика Бурятия, руководитель Будаева Жаргалма Васильевна.



Званием дипломанта V степени отмечены:

- Батуева Эржена Эрдэмовна, МАОУ «АСОШ №1» п. Агинское, Забайкальский край, руководитель Балдандоржина Баира Дашинимаевна;

- Чернышева София Сергеевна, ПОЧУ «Улан-Удэнский Торгово-Экономический Техникум" г. Улан-Удэ;

- Каук Надежда Максимовна, МБОУ «СОШ №11» г. Северобайкальск, Республика Бурятия, руководитель Козлова Наталья Алексеевна;

- Галсанов Чингис Баирович, ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского» г. Улан-Удэ, руководитель Антонова Любовь Егоровна;

- Смолина Надежда Александровна, МБУДО «Бичурская ДШИ» с. Бичура, Бичурский район, Республика Бурятия, руководитель Уварова Людмила Ивановна;

- Цыбиков Мэргэн Намсараевич, МБОУ «Курумканская средняя общеобразовательная школа №1» с. Курумкан, Курумканский район, Республика Бурятия, руководитель Будаева Жаргалма Васильевна.



Специальный приз «Лучшее прочтение на бурятском языке»

- Зыдыгмаев Ананда Санданович, ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского» г. Улан-Удэ, руководитель Буянова Айгуль Зайнидиновна.



Специальный приз «Стихи собственного сочинения»

- Григорьева Маргарита Константиновна, ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» г. Улан-Удэ, руководитель Суворова Анастасия Лазаревна.



Номинация «Индивидуальное исполнение», от 23 и старше



Лауреат II степени:

- Золотухин Геннадий Геннадьевич, ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» г. Улан-Удэ.



Лауреаты III степени:

- Хайкова Вера Павловна, АУ «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» с. Турунтаево, Прибайкальский район, Республика Бурятия;

- Бадмаева Людмила Сандановна, МБУ ДО «Дульдургинская ДШИ» с. Дульдурга Забайкальский край.



Дипломант IV степени:

- Бухаев Владимир Очирович, МАКДУ ДК «Авиатор».



Дипломант V степени:

- Готолова Анжела Константиновна, МБУК «Культурно-досуговый центр МО «Бурят-Янгуты» с. Енисей, Осинский район, Иркутская область, руководитель Иванов Дмитрий Анатольевич.



Специальный приз «Духовный опыт»

- Шагдаров Батор Намсараевич, МБУК ДМ СКЦ «Алханайский сельский дом культуры» филиал I, руководитель Цырендашиева Наталья Сергеевна.



Специальный приз «Лучшее прочтение на бурятском языке»

- Базаров Александр Карлович, МБУ «Районный центр культуры и творчества», г. Закаменск, Республика Бурятия, руководитель Гармаева Сэсэгма Владимировна.



Специальный приз «Стихи собственного сочинения»

- Смирнова Ольга Михайловна, Хоринский филиал ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный техникум» с. Хоринск, Хоринский район, Республика Бурятия.



Номинация «Коллективное исполнение», от 5 до 10 лет включительно



Лауреат III степени:

- Батуева Айгуль, Бильгаева Кристина, Дамшаева Аяна, Дашеева Янжима, Сайбанова Сэсэг, Цыбикова Юмжана, МАОУ «Саянская СОШ» с. Саяны, Окинский район, Республика Бурятия, руководитель Галсанова Баярма Даниловна.



Номинация «Коллективное исполнение», от 11 до 15 лет включительно



Лауреат III степени:

- Театральная студия «Этигэл», МБУ ДО «ДШИ №8» г. Улан-Удэ, руководитель Дамбаева Балма Дашидоржиевна.



Номинация «Коллективное исполнение», от 16 до 22 лет включительно



Дипломант IV степени:

- Будаев Баир, Антипов Вячеслав, Цыренпилов Сультим, Джабиева Александра, Будаева Айлана, ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж», г. Улан-Удэ, руководитель Дондокова Надежда Бадмаевна.



Дипломант V степени:

- Шильников Сергей, Воробьева Дарья, Коржов Вячеслав, Филиал №5 МБУК «Районный организационный межпоселенческий социально-культурный центр СДК» с. Мангут, Кыринский район, Забайкальский край, руководитель Игумнова Светлана Владимировна.



Номинация «Коллективное исполнение», от 23 лет и старше



Лауреат I степени:

- Хасуртайский семейский народный ансамбль "Родник", Хасуртайская сельская библиотека с. Хасурта, Хоринский район, Республика Бурятия, руководитель Иванов Виктор Филиппович.



Лауреат III степени:

- МА ДОУ «Сосново–Озерский детский сад «Золотой ключик» с. Сосново – Озерское, Еравнинский район, Республика Бурятия, руководитель Бадмаева Балжима Кимовна.



Званием дипломанта V степени отмечены:

- Цыремпилова Дарья Содбоевна, Бадмаева Светлана Васильевна, Намсараева Людмила Борисовна, улус Хойтобэе, Иволгинский район, Республика Бурятия, руководитель Намсараева Людмила Борисовна;

- Коллектив «Хонгёо хонхонууд» МАДОУ № 64 «Колокольчик» г. Улан Удэ, руководитель Цыренжапова Эренжид Михайловна, Гончикова Мария Леонидовна.

