Детей Бурятии приглашают на конкурс новогодних поделок

Основа игрушки должна быть изготовлена из природных материалов



В Бурятии стартовал конкурс «Новогодняя игрушка». Для участия необходимо своими руками изготовить новогоднюю игрушку или поделку. Приветствуются всевозможные игрушки с фантазийными рисунками, различные объёмные фигурки сказочных и мультипликационных персонажей, символов новогоднего праздника и наступающего года.



При изготовлении можно использовать любые материалы и любую технику: плотная цветная бумага, ткань, вата, картон и т.д. Главное условие — в основе творческой работы конкурсант должен использовать природные материалы.



Детский творческий конкурс «Новогодняя игрушка» проводится с 15 по 24 декабря включительно. Игрушку или поделку можно принести в музей природы Бурятии по адресу: ул. Куйбышева, 29. Тел.: 21-41-49.



Итоги мероприятия подведут 25-26 декабря. Победителей наградят дипломами и ценными призами. Награждение проводится по трём возрастным номинациям: 5-8 лет (1-3 места), 9-12 лет (1-3 места), 13-17 лет (1-3 места). Выдача дипломов и ценных призов будет производиться с 29 декабря 2020 по 31 января 2021 включительно. Об этом сообщает пресс-служба национального музея РБ.



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