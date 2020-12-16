Основа игрушки должна быть изготовлена из природных материалов
В Бурятии стартовал конкурс «Новогодняя игрушка». Для участия необходимо своими руками изготовить новогоднюю игрушку или поделку. Приветствуются всевозможные игрушки с фантазийными рисунками, различные объёмные фигурки сказочных и мультипликационных персонажей, символов новогоднего праздника и наступающего года.
При изготовлении можно использовать любые материалы и любую технику: плотная цветная бумага, ткань, вата, картон и т.д. Главное условие — в основе творческой работы конкурсант должен использовать природные материалы.
Детский творческий конкурс «Новогодняя игрушка» проводится с 15 по 24 декабря включительно. Игрушку или поделку можно принести в музей природы Бурятии по адресу: ул. Куйбышева, 29. Тел.: 21-41-49.
Итоги мероприятия подведут 25-26 декабря. Победителей наградят дипломами и ценными призами. Награждение проводится по трём возрастным номинациям: 5-8 лет (1-3 места), 9-12 лет (1-3 места), 13-17 лет (1-3 места). Выдача дипломов и ценных призов будет производиться с 29 декабря 2020 по 31 января 2021 включительно. Об этом сообщает пресс-служба национального музея РБ.
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Детей Бурятии приглашают на конкурс новогодних поделок
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