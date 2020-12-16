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Жителям Бурятии неважно, где покупать б/у авто

Жителям Бурятии неважно, где покупать б/у авто
Общество,  Фото:trafjam.ru
Позиция автомобилистов Бурятии отличается от среднероссийской

Дром – одна из крупнейших площадок по продаже подержанных машин в России, поинтересовался у автолюбителей «Где бы вы предпочли купить б/у автомобиль?» В опросе приняло участие более 10 тысяч человек.

По его результатам 45,3% опрошенных из Бурятии ответили «неважно, главное найти хороший вариант», а 39,6% жителей Бурятии выбрали «у предыдущего собственника». При этом 8,6% респондентов предпочитают привезти для себя автомобиль из-за границы. В салон официального дилера за «беганой» машиной готовы обратиться 5,8% жителей Бурятии. Оставшиеся 0,7% купили бы авто в «любом приличном автосалоне с хорошей репутацией».

В среднем по России результаты отличаются: «у предыдущего собственника» набрал 40% голосов, «неважно, главное найти хороший вариант» – 37%, «за границей» – 10%, «в автосалоне официального дилера» – 9%, «в любом приличном автосалоне с хорошей репутацией» – 4%.

Интересно, что в Приморском крае число тех, кто покупает автомобили из-за рубежа выше почти в два с половиной раза (24%). Местные жители по-прежнему импортируют японские авто, хоть и в меньших объемах. А в столице москвичам привычнее, чем большинству россиян, идти за подержанной машиной в салон официального дилера. Соответствующий вариант ответа стал в Москве в два раза популярнее и набрал 18,7% голосов.

«Опыт опыту рознь: пять машин брал после первого хозяина (не знакомого) и никаких проблем. Один раз взял «тачку» из Японии с пробегом по спидометру 75 000 и наклейкой в проеме двери о каких-то работах на 149 000 км… Пришлось сразу менять задние стойки, а через год заклинил натяжной ролик ГРМ. Так что неважно кто до вас ездил – главное глаза!» – считает один из участников опроса.
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