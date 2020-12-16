В Иркутске перед судом предстанут похитители людей

Общество, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Бандиты обвиняются в преступлениях в отношении 8 человек



Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении десяти обвиняемых. В зависимости от роли каждого они обвиняются по ч.1 ст. 209 УК РФ «Создание банды», ч. 2 ст. 209 УК РФ «Участие в банде», ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», п. «а» ч. 3 ст.126 УК РФ «Похищение человека, совершенное организованной группой», п.п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, с применением оружия», п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное организованной группой», п.п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в крупном размере», ч. 3 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные организованной группой».



Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ и отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области.



По версии следствия, обвиняемые совершали преступления с 2011 года. В начале 2018 года один из обвиняемых, имея устойчивые преступные убеждения и в прошлом опыт совершения преступлений, обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, решил организовать совершение нападений на людей из корыстных побуждений. Это они делали для установления своего криминального влияния и авторитета на территории Свердловского района Иркутска и на территории города в целом, а также для незаконного изготовления и сбыта оружия, рассчитывая на постоянное занятие преступной деятельностью.



Для этого он создал устойчивую вооружённую банду, сплотив вокруг себя «единомышленников», готовых нападать на людей. В последующем банда расширялась новыми участниками из числа знакомых лидера банды. Всего в состав банды вошли 6 человек.



- Следствием установлено, что обвиняемые дерзко и цинично совершали преступления. Они похищали граждан, которых впоследствии жестоко избивали, кому-то причиняли ножевые и огнестрельные ранения, а затем вымогали имущество. Потерпевшими по уголовному делу признаны 8 человек. Преступная деятельность обвиняемых была полностью пресечена сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Иркутской области летом 2018 года. В ходе обысков следователями СК России было изъято оружие, боеприпасы, сотовые телефоны, - сообщили в пресс-службе регионального Следкома.



Объём уголовного дела составил 85 томов, проведено 65 различных судебных экспертиз, допрошено более 200 человек.



На сегодня уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в Иркутский областной суд для рассмотрения по существу.



Кроме того, один из активных участников банды являлся сторонником ИГИЛ*, помимо вышеуказанных преступлений он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности». Уголовное дело находится в производстве следователя.



(*признана террористической, деятельность запрещена на территории Российской Федерации).





