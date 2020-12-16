В Иркутске перед судом предстанут похитители людей

Бандиты обвиняются в преступлениях в отношении 8 человек
Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении десяти обвиняемых. В зависимости от роли каждого они обвиняются по ч.1 ст. 209 УК РФ «Создание банды», ч. 2 ст. 209 УК РФ «Участие в банде», ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», п. «а» ч. 3 ст.126 УК РФ «Похищение человека, совершенное организованной группой», п.п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, с применением оружия», п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное организованной группой», п.п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в крупном размере», ч. 3 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные организованной группой».
Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ и отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области.
По версии следствия, обвиняемые совершали преступления с 2011 года. В начале 2018 года один из обвиняемых, имея устойчивые преступные убеждения и в прошлом опыт совершения преступлений, обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, решил организовать совершение нападений на людей из корыстных побуждений. Это они делали для установления своего криминального влияния и авторитета на территории Свердловского района Иркутска и на территории города в целом, а также для незаконного изготовления и сбыта оружия, рассчитывая на постоянное занятие преступной деятельностью.
Для этого он создал устойчивую вооружённую банду, сплотив вокруг себя «единомышленников», готовых нападать на людей. В последующем банда расширялась новыми участниками из числа знакомых лидера банды. Всего в состав банды вошли 6 человек.
- Следствием установлено, что обвиняемые дерзко и цинично совершали преступления. Они похищали граждан, которых впоследствии жестоко избивали, кому-то причиняли ножевые и огнестрельные ранения, а затем вымогали имущество. Потерпевшими по уголовному делу признаны 8 человек. Преступная деятельность обвиняемых была полностью пресечена сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Иркутской области летом 2018 года. В ходе обысков следователями СК России было изъято оружие, боеприпасы, сотовые телефоны, - сообщили в пресс-службе регионального Следкома.
Объём уголовного дела составил 85 томов, проведено 65 различных судебных экспертиз, допрошено более 200 человек.
На сегодня уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в Иркутский областной суд для рассмотрения по существу.
Кроме того, один из активных участников банды являлся сторонником ИГИЛ*, помимо вышеуказанных преступлений он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности». Уголовное дело находится в производстве следователя.
(*признана террористической, деятельность запрещена на территории Российской Федерации).
В Иркутске перед судом предстанут похитители людей
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