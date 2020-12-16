В Бурятии заблокировали группу «Вконтакте»

Нарушение выявила прокуратура



Прокуратура Кяхтинского района Бурятии в ходе мониторинга сети Интернет выявила, что на сайте социальной сети «Вконтакте» в группе, в которой распространяли высказывания, содержащую ненормативную лексику, оскорбление человеческого достоинства, негативную идеологию.



Частью 1 статьи 9 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предусмотрено ограничение доступа к информации в целях защиты нравственности, прав и законных интересов других лиц. В связи с этим прокурор района направил в суд административное исковое заявление о признании информации, содержащейся в группе «Вконтакте», запрещённой к распространению в Российской Федерации.



Кяхтинский районный суд требования прокурора удовлетворил.



Решение суда направлено в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для включения сайта в единый реестр сетевых адресов, содержащих информацию, запрещённую в России. на территории Российской Федерации.



В настоящее время группа «Вконтакте» заблокирована, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

