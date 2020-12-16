В Бурятии выявили более 4 тысяч преступлений в сфере охраны природы

Цифры озвучили на недавнем совещании в прокуратуре



В прокуратуре Бурятии 11 декабря состоялось заседание координационного совещания руководителей правоохранительных органов республики по вопросам предупреждения и пресечения преступлений в сфере охраны окружающей среды и природопользования.



Участниками совещания отмечено, что несмотря на принимаемые меры, требуются дальнейшее совершенствование механизмов декриминализации сферы природопользования, более эффективный государственный надзор и контроль. За три года выявлено свыше 4 тысяч преступлений в сфере охраны окружающей среды, судами республики рассмотрены уголовные дела в отношении 2,2 тысяч лиц, их совершивших. Наибольший удельный вес приходится на преступления в сфере оборота леса и лесопродуктов, на нелегальный вылов рыбы, которыми наносится серьёзный ущерб государству.



- По итогам совещания проработаны меры по совершенствованию деятельности в 2021 году, в числе которых профилактика незаконных рубок леса и природных пожаров, проверки лес приёмных пунктов, мероприятия по пресечению нелегального оборота древесины и её контрабанды, повышению контроля за разработкой недр, борьбе с браконьерством. Постоянного сопровождения требуют процессы освоения бюджетных средств, направляемых на модернизацию системы обращения с отходами, очистки стоков, а также при реализации национального проекта «Экология», - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Отдельное внимание должно уделяться вопросам предупреждения и пресечения коррупции, противодействия организованной преступности, отметили в надзорном органе.

