В Улан-Удэ прошла закрытая сдача оперы «Сельская честь»

Полноценная премьера состоится после отмены ограничений для театров



Во вторник, 15 декабря, в Бурятском театре оперы и балета состоялась закрытая сдача оперы «Сельская честь» Пьетро Масканьи в концертном исполнении.



Премьеру исполнили солисты театра заслуженная артистка Бурятии Ольга Жигмитова (Сантуцца), народный артист Бурятии Баиржаб Дамбиев (Туридду), Галсан Ванданов (Альфьо), заслуженная артистка РФ Оксана Хингеева (Лола), заслуженная артистка РФ Татьяна Шойдагбаева (Лючия), артисты хора и оркестр под управлением Георгия Албегова. Автор проекта - народная артистка РФ Дарима Линховоин, сообщили в пресс-службе Бурятского театра оперы и балета.



Опера «Сельская честь», высоко ценимая гениальными композиторами Петром Чайковским и Джузеппе Верди, вывела на крупнейшие сцены мира крестьян, бродячих комедиантов, нищих и обездоленных – в противовес традиционным оперным аристократам, историческим личностям или героям легенд, показав, что мир страстей простого народа ни в чем не уступает.



О дате полноценной премьеры оперы «Сельская честь» в концертном исполнении будет объявлено в ближайшее время после формирования репертуара театра в условиях частичного снятия ограничений.

