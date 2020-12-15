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«Россети» до 2025 года реализуют в Бурятии проекты по выдаче мощности генерации

«Россети» до 2025 года реализуют в Бурятии проекты по выдаче мощности генерации
Общество,  Фото:пресс-служба ПАО «Россети Сибирь»
Также компания внедрит более 53000 «умных» приборов учёта

В Улан-Удэ на рабочей встрече заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников и заместитель генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг «Россетей» Алексей Мольский обсудили вопросы технологического присоединения потребителей, в том числе выдачу более 100 МВт мощности традиционной и солнечной генерации, внедрение интеллектуальных систем на основе цифровых технологий. Об этом сообщает официальный Telegram-канал «Россетей»

В 2020 году «Россети» завершили реконструкцию одного из основных центров электроснабжения республики – подстанции 220 кВ «Районная». Модернизировано силовое оборудование, установлены микропроцессорные комплексы релейной защиты. Проект повысит надёжность электроснабжения Улан-Удэ и близлежащих районов с населением около 600000 человек.

Планы на 2021-2024 гг.:
- Выдача мощности Торейской СЭС (50 МВт) и допмощности энергоблоков 2,3 Гусиноозёрской ГРЭС на 54 МВт;
- Подключение к электросетям строящегося Центра ядерной медицины в Улан-Удэ;
- Технологическое присоединение объектов Озёрной горнорудной компании, занимающейся освоением месторождений полиметаллических руд, производством цинкового и свинцово-серебряных концентратов.

Стратегическим приоритетом «Россетей» в Бурятии является внедрение передовых цифровых технологий. Одно из ключевых направлений связано с развитием интеллектуальной системы учёта.

- Нужно признать последовательную работу «Россетей» по модернизации и развитию инфраструктуры Бурятии. Реализуются проекты в рамках электроснабжения жилого сектора, промышленности, социально важных объектов, как центр ядерной медицины в Улан-Удэ. Проводимая цифровая трансформация сетевого комплекса позволит существенно повысить качество энергоучёта и предложить новые сервисы потребителям, - резюмировал Евгений Луковников.
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