Специалисты не обнаружили повреждения несущих конструкций
Все помещения образовательных учреждений города Иркутска безопасны для организации учебного процесса и продолжают работать в штатном режиме. Социальные объекты осмотрели специалисты МКУ «Управление капитального строительства Иркутска» после землетрясения 10 декабря. В зданиях семи образовательных организаций рекомендовано провести дополнительное инструментальное обследование.
- Все учреждения осмотрены. Где-то зафиксированы небольшие трещины, где-то осыпалась штукатурка. По семи объектам – трём детским садам и четырём школам города – даны рекомендации провести дополнительный инструментальный контроль специализированными организациями для планирования текущего или капитального ремонта. По информации специалистов, повреждения не представляют угрозы, помещения безопасны для организации учебного процесса, поэтому все образовательные учреждения продолжают работать, – сообщил начальник департамента образования администрации города Иркутска Олег Ивкин.
Инструментальное обследование будут проводить специализированные службы. Проверка запланирована на январь-февраль 2021 года.
Напомним, после землетрясения также были обследованы спортивные объекты, учреждения культуры, мостовые сооружения, путепроводы, котельные. Повреждений не выявлено. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Повреждения в школах и детсадах Иркутска не представляют угрозы
Общество, Фото:
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