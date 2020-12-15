Под первым номером

Сергей Иванович Спиридонов, слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда 2 района эксплуатации филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14», можно сказать, новичок. Работает на предприятии менее пяти лет, однако уже полностью освоил премудрости профессии, о чём он и рассказал редакции «Байкал-Daily»



Примечательно, что за это время, по его словам, он ни разу не задумывался о смене места работы или профессии. Несмотря на то, что труд слесаря иной раз и опасен, и сложен, ведь работать приходится и в мороз, и в жару.



- Ранее работал в охранной структуре, вроде платили и работа была не пыльной, но всегда мечтал что-то реальное делать своими руками, - рассказывает Сергей Спиридонов. - На прежней работе порой целый день просидишь перед пультом и вроде как время зря потратил, бездельничал. А на новой работе смонтируем участок теплотрассы, запустим в эксплуатацию и уходишь домой с чувством выполненного долга. Что-то реально хорошее и видимое сделал для людей.



В обязанности Сергея Спиридонова входит обслуживание и ремонт тепловых сетей в зоне действия Улан-Удэнской ТЭЦ-1. С весны до осени это плановые работы по ревизии и замене тех участков, которые требуют ремонта. А зимой в основном он вместе с товарищами по бригаде отправляется на экстренные вызовы и устраняет большие и не очень порывы на теплотрассах. Ведь железо со временем имеет свойство ржаветь...



- У горячей воды есть одно свойство, в случае порыва бежит в одном месте, а обвал грунта происходит рядом. Вроде и земля с виду твёрдая, а чувствуешь, что сюда нельзя вставать: обрушится, обходишь, - рассказывает он об опасностях профессии. - Причём нередко, когда зимой темно и всё парит, а времени уже нет, приходится работать в месте порыва в режиме плохой видимости, когда с одной стороны жара, а с другой холод и лёд. При этом соблюдение техники безопасности – безоговорочное.



По его словам, особенные проблемы возникают с теплотрассами, проложенными очень давно. Ведь они прокладывались без бетонных лотков и, когда возникает порыв, кипяток может изменить направление, представляя серьёзную проблему для горожан и аварийных бригад.



Сергей Спиридонов рассказывает, что самое важное во время ликвидации порывов, это когда команда работает как единый организм, то и дело спорится.



- Чувство локтя, оно ведь самое главное в нашей работе, когда можешь положиться на товарища, а он, в свою очередь, на тебя и придёт на выручку в сложный момент, - отмечает он.



«Сергей Иванович Спиридонов обладает большими практическими навыками в работе с вверенным оборудованием, механизмами и приспособлениями. Имеет обширные знания и умения технического характера. Доброжелателен и коммуникабелен. В непредвиденных ситуациях может самостоятельно принять правильное решение». Эти слова, взятые из «объективки» Сергея Спиридонова, данной на предприятии, как нельзя точно характеризуют его – и как профессионала, и как человека, верного своей трудной, но почётной профессии. Когда на предприятии работают такие люди, столица региона будет в безопасности!

