Улан-удэнцы предлагают назвать новый сквер Берёзовым

Отметим, в Instagram подобного поста на странице мэра нет. Зато он несколько дней назад опубликовал пост про грядущие преобразования в сквере имени Пушкина. «Сделаем тут мини-амфитеатр, летний водопровод, новые тротуарные дорожки и дополнительное освещение. Приурочили эти работы к 222-летию со дня рождения нашего великого поэта», - говорится в сообщении на странице Игоря Шутенкова.





Накануне мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на своей странице в Facebook предложил горожанам выбрать название для нового городского сквера. Сквер появился недалеко от памятника «Три стихии», на пустыре рядом с собором Рождества Христова.- До холодов подрядчик успел сделать тротуарные дорожки и поставил большие удобные скамейки. Установил фонари со светодиодами и проложил летний водопровод для полива. Весной высадим здесь больше тысячи саженцев: яблони, берёзы и рябины. Появятся и 16 взрослых деревьев — задействуем наш пересадчик крупномеров, - поделился Игорь Шутенков.Он заявил, что это место может стать любимым у горожан.- И пусть сквер до конца не готов, здесь уже красиво вечерами: горят 24 фонаря, подсвечиваются собор и «Три стихии». Пока мы называем его «Народный», но может быть, у вас есть ещё варианты? Буду благодарен, - написал мэр.В комментариях пока немного названий. Один из пользователей предлагает так и назвать сквер – Соборным. Ещё один улан-удэнец также предложил название, схожее с соседним собором, а именно Рождественский. Помимо этого, предложены варианты Медицинский и Берёзовый.В ответ большинство пользователей выразили сожаление, что на плане немного деревьев. Улан-удэнцы массово просят не рубить живущие здесь деревья и кусты и посадить как можно больше новых.«Очень мало деревьев. Летом как на сковородке и у театров и в сквере ровесникам. Обратите внимание на озеленение», - поделилась местная жительница.Другая отмечает, что «город и так сплошной песок и асфальт».«Деревьев побольше, пожалуйста, оставьте, чтобы лавочки в тени были. А не как у оперного», «Почему опять эти лавки по кругу на самом солнцепеке??? Наймите вы уже дизайнера нормального. Плитка и лавки по кругу, никакой фантазии. Где деревья нормальные?», «Зелени побольше по всему городу!», «А почему так мало тени? У нас летом бывает 40 градусов, можно больше деревьев посадить?» - призывают пользователи.В комментариях отметился официальный представитель комитета городского хозяйства. Он заявил: «Вырубать приходится только аварийные гнилые тополя. Сейчас все зелёные насаждения сохраняем по максимуму».Также прозвучало предложение поставить в сквере имени Пушкина качели, как на Триумфальной площади или Новом Арбате в Москве.