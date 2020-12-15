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Легкоатлет из Забайкалья выиграл «золото» всероссийских соревнований

Легкоатлет из Забайкалья выиграл «золото» всероссийских соревнований
Общество,  Фото:федерация лёгкой атлетики Забайкальского края
В Москве заканчивается турнир «Звёзды студенческого спорта»

С 13 по 15 декабря в Москве в Олимпийском центре имени братьев Знаменских проходит всероссийский турнир по лёгкой атлетике «Звёзды студенческого спорта». Забайкальский край на соревнованиях представляют четыре спортсмена: Андрей Попов, Антон Чипизубов, Антон Магометов и Евгений Капустин.

- В первый соревновательный день спортсмен регионального центра спортивной подготовки Забайкальского края, студент Забайкальского государственного университета Андрей Попов на дистанции 3000 метров завоевал золотую медаль. Ещё один представитель региона Евгений Капустин на дистанции 3000 метров стал пятым, — рассказали в федерации лёгкой атлетики Забайкальского края.

Андрей Попов тренируется у Николая Ящука и Виктора Комогорова.

В турнире принимают участие команды российских вузов. География турнира за годы проведения увеличивается: в этом году на спортивном манеже встретились студенты Камчатки, Республики Саха (Якутия), Сахалина, Мурманска, Архангельска, Калининграда, Республики Дагестан, Урала, Сибири, Республики Марий Эл, Республики Коми, Республики Татарстан, Забайкальского края, команды центрального федерального округа, Москвы и многие другие. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
Забайкальский край легкая атлетика спорт всероссийские соревнования студенты
 
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