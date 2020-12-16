В Улан-Удэ днём до -13

В республике сегодня ожидается снежная погода



По данным Бурятского гидрометцентра, 16 декабря по республике местами небольшой снег, днём по Прибайкалью до умеренного. Ветер северо-западный 6-11, утром и днём местами до 15-19 м/с, позёмка. Температура ночью -21-26, местами -31-36, по Прибайкалью -11-16, днём 11-17, местами -21-26 по Прибайкалью -6-11 градусов.



В Улан-Удэ ночью без осадков, днём небольшой снег. Ветер ночью слабый, днём северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью -21-23, днём -11-13 градусов.

