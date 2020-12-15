В Бурятии подвели итоги боевой подготовки за летний период

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Лучшие соединения и воинские части были награждены кубками и ценными подарками



В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии, подведены итоги боевой подготовки за летний период обучения и определены лучшие соединения и воинские части.



Так, среди общевойсковых соединений лучшим признано мотострелковое соединение, военнослужащие которого в текущем году приняли активное участие в крупных двухсторонних тактических учениях в Забайкальском крае на полигоне «Цугол».



Среди специальных соединений и воинских частей лидирующую позицию заняли военнослужащие соединения ракетных войск. Помимо этого, по итогам проверки специальной комиссией ракетное соединение в полном составе подтвердило почётное наименование «Ударное».



- Стоит отметить, что несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, ежегодное российско-монгольское учение «Селенга-2020» состоялось на высшем уровне на полигоне «Бурдуны» (Республика Бурятия). В ходе учения были апробированы новые, нестандартные методы и способы борьбы с условными незаконными группировками, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Командующий общевойсковой армии ВВО генерал-майор Валерий Солодчук на подведении итогов наградил кубками и ценными подарками командиров соединений и воинских частей, занявших лидирующие позиции.



Также он отметил, что летний период в текущем году обучения был особенно напряжённым для личного состава объединения, было много мероприятий боевой подготовки, в которых военнослужащие показали высокий профессионализм. Весь личный состав успешно справился с поставленными задачами.

