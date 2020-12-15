Её получил президент областной федерации айкидо
В Москве в концертном зале «Измайлово» состоялась торжественная церемония вручения премии национального совета айкидо России в области развития и популяризации боевого искусства айкидо «Торнадо». «За достижения в обеспечении развития айкидо» награду впервые получил иркутянин – президент федерации айкидо Иркутской области Александр Беляев.
– Огромная благодарность всем мастерам, наставникам, занимающимся в школах боевых искусств, кто в это непростое время старается помогать не только своим близким, но и всем, кто нуждается в помощи. Потому что каждый человек, вступивший на путь боевых искусств, знает, что вызовы и трудности сильного делают только сильнее, – отметил на церемонии награждения первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, сопредседатель Российского союза боевых искусств (РСБИ) Сергей Кириенко.
В 2005 году Александр Беляев создал филиал секции айкидо в Иркутске «Дзикисин¬кай – России». Является преподавателем по айкидо на базе государственного училища (колледжа) олимпийского резерва города Иркутска, организатором и непосредственным участником всех мероприятий, проводимых национальным советом айкидо России. С 2016 года организатор всероссийского фестиваля «Айкидо – Байкал». Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
Премия по айкидо «Торнадо» впервые ушла в Иркутск
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