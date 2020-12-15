 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 декабря

14 декабря

Популярное

Премия по айкидо «Торнадо» впервые ушла в Иркутск

Премия по айкидо «Торнадо» впервые ушла в Иркутск
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Её получил президент областной федерации айкидо

В Москве в концертном зале «Измайлово» состоялась торжественная церемония вручения премии национального совета айкидо России в области развития и популяризации боевого искусства айкидо «Торнадо». «За достижения в обеспечении развития айкидо» награду впервые получил иркутянин – президент федерации айкидо Иркутской области Александр Беляев.

– Огромная благодарность всем мастерам, наставникам, занимающимся в школах боевых искусств, кто в это непростое время старается помогать не только своим близким, но и всем, кто нуждается в помощи. Потому что каждый человек, вступивший на путь боевых искусств, знает, что вызовы и трудности сильного делают только сильнее, – отметил на церемонии награждения первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, сопредседатель Российского союза боевых искусств (РСБИ) Сергей Кириенко.

В 2005 году Александр Беляев создал филиал секции айкидо в Иркутске «Дзикисин¬кай – России». Является преподавателем по айкидо на базе государственного училища (колледжа) олимпийского резерва города Иркутска, организатором и непосредственным участником всех мероприятий, проводимых национальным советом айкидо России. С 2016 года организатор всероссийского фестиваля «Айкидо – Байкал». Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска. 
спорт айкидо премия Иркутск
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Герб Бурятии из бисера победил на всероссийском конкурсе
Герб Бурятии из бисера победил на всероссийском конкурсе
Общество, 15.12.2020
Школьники республики стали призёрами конкурса госсимволов
Улан-удэнские водители выстроили автоёлку
Улан-удэнские водители выстроили автоёлку
Общество, 15.12.2020
Нынешняя автоёлка оказалась скромнее прошлогодней
Легкоатлет из Забайкалья выиграл «золото» всероссийских соревнований
Легкоатлет из Забайкалья выиграл «золото» всероссийских соревнований
Общество, 15.12.2020
В Москве заканчивается турнир «Звёзды студенческого спорта»
Повреждения в школах и детсадах Иркутска не представляют угрозы
Повреждения в школах и детсадах Иркутска не представляют угрозы
Общество, 15.12.2020
Специалисты не обнаружили повреждения несущих конструкций
В Бурятии подвели итоги боевой подготовки за летний период
В Бурятии подвели итоги боевой подготовки за летний период
Общество, 15.12.2020
Лучшие соединения и воинские части были награждены кубками и ценными подарками
В Улан-Удэ прошла закрытая сдача оперы «Сельская честь»
В Улан-Удэ прошла закрытая сдача оперы «Сельская честь»
Общество, 15.12.2020
Полноценная премьера состоится после отмены ограничений для театров
«Россети» до 2025 года реализуют в Бурятии проекты по выдаче мощности генерации
«Россети» до 2025 года реализуют в Бурятии проекты по выдаче мощности генерации
Общество, 15.12.2020
Также компания внедрит более 53000 «умных» приборов учёта
В Улан-Удэ пройдёт акция по сбору макулатуры
В Улан-Удэ пройдёт акция по сбору макулатуры
Общество, 15.12.2020
Важно подготовить вторсырьё перед тем, как сдать
В роддоме Улан-Удэ за неделю родилось одна двойня
В роддоме Улан-Удэ за неделю родилось одна двойня
Общество, 15.12.2020
Девочек родилось больше, чем мальчиков
Медиков Читы прививают от коронавируса
Медиков Читы прививают от коронавируса
Общество, 15.12.2020
В регион поступило 600 доз вакцины
В Улан-Удэ на учениях человека снимали с 12-го этажа
В Улан-Удэ на учениях человека снимали с 12-го этажа
Общество, 15.12.2020
Крупные учения прошли в Бурятском деловом центре. ВИДЕО
Под первым номером
Под первым номером
Общество, 15.12.2020
О своей работе рассказал слесарь ПАО «ТГК-14» Сергей Иванович Спиридонов
Улан-удэнцы предлагают назвать новый сквер Берёзовым
Улан-удэнцы предлагают назвать новый сквер Берёзовым
Общество, 15.12.2020
Название скверу, который появится возле собора, могут дать сами горожане
В Братске засияла главная новогодняя ёлка
В Братске засияла главная новогодняя ёлка
Общество, 15.12.2020
Главная новогодняя елка Братска считается одной из лучших в Иркутской области

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^