Премия по айкидо «Торнадо» впервые ушла в Иркутск

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Её получил президент областной федерации айкидо



В Москве в концертном зале «Измайлово» состоялась торжественная церемония вручения премии национального совета айкидо России в области развития и популяризации боевого искусства айкидо «Торнадо». «За достижения в обеспечении развития айкидо» награду впервые получил иркутянин – президент федерации айкидо Иркутской области Александр Беляев.



– Огромная благодарность всем мастерам, наставникам, занимающимся в школах боевых искусств, кто в это непростое время старается помогать не только своим близким, но и всем, кто нуждается в помощи. Потому что каждый человек, вступивший на путь боевых искусств, знает, что вызовы и трудности сильного делают только сильнее, – отметил на церемонии награждения первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, сопредседатель Российского союза боевых искусств (РСБИ) Сергей Кириенко.



В 2005 году Александр Беляев создал филиал секции айкидо в Иркутске «Дзикисин¬кай – России». Является преподавателем по айкидо на базе государственного училища (колледжа) олимпийского резерва города Иркутска, организатором и непосредственным участником всех мероприятий, проводимых национальным советом айкидо России. С 2016 года организатор всероссийского фестиваля «Айкидо – Байкал». Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

