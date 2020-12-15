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В Братске засияла главная новогодняя ёлка

В Братске засияла главная новогодняя ёлка
Общество, 
Главная новогодняя елка Братска считается одной из лучших в Иркутской области

Открытие главной новогодней ёлки Братска состоялось в сквере «Ангарские каскады». Это главное предновогоднее событие по традиции произошло 12 декабря, сообщили в пресс-службе администрации Братска.


Обычно зажжению зеленой красавицы предшествует праздничный концерт. На площади у ТКЦ «Братск-Арт» собираются сотни горожан, на сцене звучат поздравления от руководителей города и почётных гостей Братска. Перед братчанами выступают лучшие творческие коллективы города. В прошлом году представление завершилось большим салютом, праздник посетили около двух тысяч братчан.

Из-за ограничительных мероприятий в 2020 году массовое гуляние решено было не проводить, но по традиции ровно в 19 часов главное новогоднее дерево Братска засияло огнями.

Главная новогодняя елка Братска считается одной из лучших в Иркутской области. Она изготовлена из полимерной плёнки, имитирующей хвою и способной выдерживать морозы до -50 градусов. Её высота составляет 23 метра. Ель оснащена 64 гирляндами, а 3D-система позволяет программировать любые световые композиции.
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