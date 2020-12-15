Михаил Анисимов погиб у села Шляхово зимой 1942 года
В Белгородской области перезахоронили останки погибшего бойца Михаила Анисимова, уроженца Сретенского района Читинской области. Было установлено, что рядовой, пулемётчик, командир отделения 33 отдельной мотострелковой бригады Михаил Иванович Анисимов погиб в Саженском районе Курской области у села Шляхово 18 февраля 1942 года.
Патриотический поисковый клуб «За Родину!» города Губкина Белгородской области разыскивал родственников воина, останки которого с медальоном были обнаружены минувшим летом. В медальоне было указано, что он был родом из деревни Молотовская.
Читинский поисковый отряд «Забайкальский фронт» оказал содействие поисковикам клуба «За Родину!». Благодаря сотрудникам Сретенского комитета социальной политики и краеведам района удалось разыскать в селе Молодовск родственников воина.
- Перезахоронение было назначено на 3 декабря – День неизвестного солдата. Увы! На торжественную церемонию перезахоронения останков девяти бойцов прибыть из Забайкалья и других городов родственники Михаила Анисимова в силу непреодолимых обстоятельств не смогли. Но теперь они и мы знаем, что наш земляк упокоился в братской могиле села Шляхово теперь Белгородской области. Теперь там 62 воина и в памятные дни тут будут лежать цветы. Цветы памяти, - сообщил командир поискового отряда «Забайкальский фронт» Александр Лыцусь.
Останки забайкальского воина упокоились в белгородской земле
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