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Инна Ивахинова: «Эрдэм Хубукшанов – пример для всех юных шахматистов»

Инна Ивахинова: «Эрдэм Хубукшанов – пример для всех юных шахматистов»
Общество, 
Юный бурятский шахматист отобрался на первенство мира

В начале 2020 года юный шахматист (сейчас ему 13 лет) Эрдэм Хубукшанов стал самым молодым мастером ФИДЕ. Это звание ему было присвоено по достижению рейтинга.

Недавно Эрдэм отобрался на первенство мира ФИДЕ по быстрым шахматам. Он получил путёвку, завоевав медаль Европейского континентального отбора.

- Эрдэм является примером для всех наших юных шахматистов. Наши шахматисты, смотря на Эрдэма, понимают, что стать победителем первенства мира это не какая-то заоблачная мечта, а вполне осуществимая цель, - сказала сегодня известная российская шахматистка, международный гроссмейстер Инна Ивахинова.

Победы Эрдэма упомянули сегодня на заседании комитета Хурала по нацвопросам, о чём сообщил депутат Оксана Бухольцева. Также на заседании было отмечено достижение бурятской борицы Стальвиры Оршуш. Весной 2020 года ей было присвоено высшее спортивное звание – звание заслуженного мастера спорта России.

На данный момент Стальвира Оршуш имеет два золота чемпионатов Европы (2018 и 2019 годов), три золотые медали чемпионатов России, золото Гран-при «Александр Медведь» и медали турниров различного уровня.

В 2020 году Стальвира завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы, который проходил в Риме.

- Все мои медали – любимые, потому что они все добыты моим трудом, трудом моего тренера, наших коллег, благодаря нашим болельщикам, многие из которых поддерживали меня на трибунах сегодня, всем моим близким. Это наша общая медаль, - говорила сама борица.

В Бурятии не так много заслуженных мастеров спорта. В женской борьбе это звание в 2017 году получила трёхкратная обладательница серебряных наград чемпионатов мира Ирина Ологонова.


спорт шахматы
 
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