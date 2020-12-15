Подростки из улан-удэнского СИЗО сделали открытки

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

В СИЗО проводится арт-терапия



Психологи СИЗО-1 в Улан-Удэ провели с несовершеннолетними подозреваемыми, обвиняемыми и осуждёнными занятия по арт-терапии «На пороге Новый год…»



На занятии подростки своими руками изготовили поздравительные открытки родным и близким на Новый год. Психолог побеседовала с ребятами о празднике, о традициях и обычаях празднования Нового года в их семьях, сообщили в УФСИН по Бурятии.



Психологи СИЗО отмечают, что арт-терапия – один из наиболее доступных и эффективных методов работы с подростками.





