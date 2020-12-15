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Туристов просят не выходить на лёд Байкала

Туристов просят не выходить на лёд Байкала
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Зафиксировано неравномерное ледовое поле и лунки нерп

Государственные инспекторы по маломерным судам продолжают мониторинг ледовой обстановки. На особом контроле популярные у туристов и отдыхающих места на озере Байкал. По информации синоптиков, на озере Байкал местами отмечаются первые ледовые явления - блинчатый лёд, береговой припай, нависшие забереги, сало, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

В Мухорском, Тутайском, Куркутском заливах Малого моря озера Байкал установилось неравномерное ледовое поле, толщина льда здесь - до 25 сантиметров, местами - торосы. В Мухорском заливе наблюдаются многочисленные лунки нерп. Это явление не характерно для залива, поскольку тюленевые ранее не подходили так близко к береговой полосе.

В районе посёлка Большое Голоустное толщина льда составляет не более 15 сантиметров.

- В районе посёлка Большое Голоустное обстановка также нестабильна. Ледовое поле выглядит равномерным, но его толщина варьируется от 5 до 15 сантиметров. А в месте впадения реки Голоустная в озеро Байкал, где быстрые подводные течения подмывают лед снизу, его толщина колеблется от 5 до 40 сантиметров, местами наблюдаются пропарины. Находиться на таком льду опасно, - сообщил старший государственный инспектор по маломерным судам Западно-Байкальской группы патрульной службы Денис Огнев.

В районе посёлка Листвянка и города Слюдянка - открытая вода, местами забереги до 2 метров, толщина льда не более 5 сантиметров.


Байкал лед
 
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