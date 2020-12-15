Бурятию накроет непогода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Водителям рекомендуют отказаться от дальних поездок



По информации Бурятского гидрометцентра, утром и днём 16 декабря и ночью 17 декабря по республике в зоне атмосферного фронта местами ожидается снег, усиление северо-западного ветра до 15-19 м/с, позёмка. На дорогах города и республики накаты, местами заносы.



Главное управление МЧС России по Бурятии рекомендует жителям соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.



В такую погоду водителям рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния, а в случае выезда – максимально учитывать погодные условия, дорожную обстановку и соблюдать правила безопасности дорожного движения.



С понижением температуры необходимо уделять повышенное внимание отопительным и электрическим приборам. При скачках напряжения в электрической сети немедленно обесточьте все электробытовые приборы.





