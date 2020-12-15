Юные лесники стали вторыми в номинации «Охрана и защита леса»
Лесничество «Лесной дозор» из Ольхонского района Иркутской области заняло второе место по итогам смотра-конкурса «Лучшее школьное лесничество» в номинации «Охрана и защита леса».
Для жюри члены школьного лесничества представили презентацию своей деятельности. Школьники рассказали, как проводят противопожарную агитацию в своём районе, устраивают рейды и акции, участвуют в научных конференциях. Юные лесники создали собственные листовки и магниты с призывом сохранять лес от пожаров.
Кроме того, члены «Лесного дозора» заготавливают корма для зимней подкормки птиц, борются с вредными организмами. В частности, они участвуют в ежегодной акции по механическому сбору яйцекладок непарного шелкопряда. Ещё одно направление деятельности – уборка лесов от скопившегося мусора.
Смотр-конкурс, организованный Рослесхозом, проводился заочно. В нём приняли участие порядка 150 школьных лесничеств из 38 субъектов страны. Участники соревновались в четырёх номинациях: лесовосстановление, охрана и защита леса, просветительская деятельность, организация деятельности школьного лесничества. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Школьное лесничество из Ольхона стало одним из лучших в России
Общество, Фото:
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