Заявки и работы принимаются по 29 января
В Иркутске объявлен конкурс на разработку лучшей сувенирной продукции. К участию допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и самозанятые граждане, зарегистрированные в налоговых органах, расположенных в городе.
- Главное условие: все сувениры должны быть с привязкой к Иркутску и производиться на территории города или района. Информационно- туристская служба Иркутска и администрация города помогут победителям в реализации их продукции, – отмечают организаторы конкурса.
Конкурс проводится в следующих номинациях:
- деловой туристический сувенир города (сувенир, отражающий оригинальность и стиль);
- городской универсальный сувенир (изделие, приносящее пользу для разнообразного применения);
- сувенир-одежда (изделие, отражающее самобытность и многообразие культуры местного населения);
- сувенир-игрушка (сувенир, отражающий особенности города);
- упаковка сувенира – это реализация смысла, который участник заложил в название и концепцию сувенира;
- гастрономический сувенир (продукция пищевого производства, отражающая особенности местного колорита, изготовленная из местных продуктов, подлежащая транспортировке и хранению);
- идея сувенира (нереализованные, невыпущенные изделия).
Заявки на участие и работы принимаются до 18:00 29 января 2021 года на почту irkvisit@hotmail.com с темой письма «Конкурс на разработку лучшей сувенирной продукции». Подробности можно узнать по номеру телефона +7 (3952) 20-50-18.
Победителей определят по итогам экспертной оценки жюри и онлайн-голосованию жителей города, которое пройдёт с 8 февраля по 21 февраля 2021 года. Итоги конкурса объявят 2 марта 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В Иркутске объявили конкурс на лучший сувенир
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Заявки и работы принимаются по 29 января
Принимались работы как в жанре эссе, так и в стихотворной форме
«Козочка» любит конфеты и печенье
Около ГРДТ идут работы по устройству новогоднего городка
Юные лесники стали вторыми в номинации «Охрана и защита леса»
Мероприятие пройдёт в онлайн-формате
Михаил Анисимов погиб у села Шляхово зимой 1942 года
Её получил президент областной федерации айкидо
Школьники республики стали призёрами конкурса госсимволов
Нынешняя автоёлка оказалась скромнее прошлогодней
В Москве заканчивается турнир «Звёзды студенческого спорта»
Специалисты не обнаружили повреждения несущих конструкций
Лучшие соединения и воинские части были награждены кубками и ценными подарками
Полноценная премьера состоится после отмены ограничений для театров
Также компания внедрит более 53000 «умных» приборов учёта