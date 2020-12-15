В Иркутске объявили конкурс на лучший сувенир

Заявки и работы принимаются по 29 января



В Иркутске объявлен конкурс на разработку лучшей сувенирной продукции. К участию допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и самозанятые граждане, зарегистрированные в налоговых органах, расположенных в городе.



- Главное условие: все сувениры должны быть с привязкой к Иркутску и производиться на территории города или района. Информационно- туристская служба Иркутска и администрация города помогут победителям в реализации их продукции, – отмечают организаторы конкурса.



Конкурс проводится в следующих номинациях:

- деловой туристический сувенир города (сувенир, отражающий оригинальность и стиль);

- городской универсальный сувенир (изделие, приносящее пользу для разнообразного применения);

- сувенир-одежда (изделие, отражающее самобытность и многообразие культуры местного населения);

- сувенир-игрушка (сувенир, отражающий особенности города);

- упаковка сувенира – это реализация смысла, который участник заложил в название и концепцию сувенира;

- гастрономический сувенир (продукция пищевого производства, отражающая особенности местного колорита, изготовленная из местных продуктов, подлежащая транспортировке и хранению);

- идея сувенира (нереализованные, невыпущенные изделия).



Заявки на участие и работы принимаются до 18:00 29 января 2021 года на почту irkvisit@hotmail.com с темой письма «Конкурс на разработку лучшей сувенирной продукции». Подробности можно узнать по номеру телефона +7 (3952) 20-50-18.



Победителей определят по итогам экспертной оценки жюри и онлайн-голосованию жителей города, которое пройдёт с 8 февраля по 21 февраля 2021 года. Итоги конкурса объявят 2 марта 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

