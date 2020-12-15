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В Иркутске объявили конкурс на лучший сувенир

В Иркутске объявили конкурс на лучший сувенир
Общество,  Фото:pixabay.com
Заявки и работы принимаются по 29 января

В Иркутске объявлен конкурс на разработку лучшей сувенирной продукции. К участию допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и самозанятые граждане, зарегистрированные в налоговых органах, расположенных в городе.

- Главное условие: все сувениры должны быть с привязкой к Иркутску и производиться на территории города или района. Информационно- туристская служба Иркутска и администрация города помогут победителям в реализации их продукции, – отмечают организаторы конкурса.

Конкурс проводится в следующих номинациях:
- деловой туристический сувенир города (сувенир, отражающий оригинальность и стиль);
- городской универсальный сувенир (изделие, приносящее пользу для разнообразного применения);
- сувенир-одежда (изделие, отражающее самобытность и многообразие культуры местного населения);
- сувенир-игрушка (сувенир, отражающий особенности города);
- упаковка сувенира – это реализация смысла, который участник заложил в название и концепцию сувенира;
- гастрономический сувенир (продукция пищевого производства, отражающая особенности местного колорита, изготовленная из местных продуктов, подлежащая транспортировке и хранению);
- идея сувенира (нереализованные, невыпущенные изделия).

Заявки на участие и работы принимаются до 18:00 29 января 2021 года на почту irkvisit@hotmail.com с темой письма «Конкурс на разработку лучшей сувенирной продукции». Подробности можно узнать по номеру телефона +7 (3952) 20-50-18.

Победителей определят по итогам экспертной оценки жюри и онлайн-голосованию жителей города, которое пройдёт с 8 февраля по 21 февраля 2021 года. Итоги конкурса объявят 2 марта 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
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