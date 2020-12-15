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В забайкальском селе приручили детёныша косули

В забайкальском селе приручили детёныша косули
Общество,  Фото:госветслужба Забайкальского края
«Козочка» любит конфеты и печенье

Житель села Малый-Тонтой Шелопугинского района Забайкальского края приютил у себя маленькую дикую косулю. Дмитрий Макаров нашёл детёныша в лесу весной 2020 года. Животное было сильно напугано, мужчина не смог её оставить и забрал домой. С первых дней семья Дмитрия проявила любовь и внимание, выкармливая косулю коровьим молоком, и вскоре животное прижилось.

- Вообще, сама себе хозяйка: то гуляет по двору, то в дом может зайти, чтобы выпросить своё любимое угощение – сладости. Наша козочка особенно любит конфеты и печенье, - рассказывает хозяин косули.

Сейчас косуля живёт в хозяйстве у Дмитрия. Интересно то, что она служит сопровождающим коров на водопой, куда их отводит и возвращается с ними обратно. Людей совсем не боится, очень общительная и игривая. Об этом сообщает госветслужба Забайкальского края.
Забайкальский край дикие животные косуля
 
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