«Козочка» любит конфеты и печенье
Житель села Малый-Тонтой Шелопугинского района Забайкальского края приютил у себя маленькую дикую косулю. Дмитрий Макаров нашёл детёныша в лесу весной 2020 года. Животное было сильно напугано, мужчина не смог её оставить и забрал домой. С первых дней семья Дмитрия проявила любовь и внимание, выкармливая косулю коровьим молоком, и вскоре животное прижилось.
- Вообще, сама себе хозяйка: то гуляет по двору, то в дом может зайти, чтобы выпросить своё любимое угощение – сладости. Наша козочка особенно любит конфеты и печенье, - рассказывает хозяин косули.
Сейчас косуля живёт в хозяйстве у Дмитрия. Интересно то, что она служит сопровождающим коров на водопой, куда их отводит и возвращается с ними обратно. Людей совсем не боится, очень общительная и игривая. Об этом сообщает госветслужба Забайкальского края.
В забайкальском селе приручили детёныша косули
Общество, Фото:
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