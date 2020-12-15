В забайкальском селе приручили детёныша косули

Общество, Фото: госветслужба Забайкальского края

«Козочка» любит конфеты и печенье



Житель села Малый-Тонтой Шелопугинского района Забайкальского края приютил у себя маленькую дикую косулю. Дмитрий Макаров нашёл детёныша в лесу весной 2020 года. Животное было сильно напугано, мужчина не смог её оставить и забрал домой. С первых дней семья Дмитрия проявила любовь и внимание, выкармливая косулю коровьим молоком, и вскоре животное прижилось.



- Вообще, сама себе хозяйка: то гуляет по двору, то в дом может зайти, чтобы выпросить своё любимое угощение – сладости. Наша козочка особенно любит конфеты и печенье, - рассказывает хозяин косули.



Сейчас косуля живёт в хозяйстве у Дмитрия. Интересно то, что она служит сопровождающим коров на водопой, куда их отводит и возвращается с ними обратно. Людей совсем не боится, очень общительная и игривая. Об этом сообщает госветслужба Забайкальского края.

