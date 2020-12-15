Школьники республики стали призёрами конкурса госсимволов
Стали известны результаты всероссийского конкурса обучающихся на знание государственных и региональных символов и атрибутов Российской Федерации. В этом году мероприятие состоялось в онлайн-формате. 7 декабря прошла торжественная церемония открытия, а в последующие дни ребята стали участниками интерактивных сессий, представляли свои исследования на всю страну в трех секциях: «Литературное творчество», «Исследовательские работы», «Декоративно-прикладное искусство».
Представители Бурятии хорошо выступали в своих номинациях и отвечали на вопросы жюри. Дондокова Яна (ученица 5 класса средней школы Хойтобэе Иволгинского района) стала победителем номинации «Декоративно-прикладное искусство», завоевав почётное первое место. Пичуева Влада (6 класс, Ильинский дом детского творчества Прибайкальского района) получила в этой же номинации третье место. Брындин Никита (8 класс Старо-Онохойская общеобразовательная школа Заиграевского района) в упорной борьбе завоевал второе место в секции «Литературное творчество».
- Герб Бурятии из бисера я делала больше недели, работа сложная, кропотливая. Тему работы я выбрала сама, так как очень люблю свою малую родину. Участие во всероссийском конкурсе было достаточно сложным, но интересным, мне понравилось. Обязательно буду участвовать в нем в следующем году, - рассказала Яна Дондокова.
Помимо победителей, трое участников из нашего региона стали дипломантами: Бадмаева Арина, Шайдуров Кирилл и Мертинс Валерия; а ещё четверо получат грамоты участников всероссийского конкурса: Паламдоржиева Екатерина, Цыжипов Алдар, Федоров Егор и Шобоева Роза.
Напомним, что в этом году в региональном этапе приняли участие около 230 ребят из 16 районов Бурятии и Улан-Удэ. 11 из них прошли отборочный этап и были приглашены на финал всероссийского конкурса. Об этом сообщает пресс-служба минобрнауки РБ.
Герб Бурятии из бисера победил на всероссийском конкурсе
Общество, Фото:
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