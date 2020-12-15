Монета будет выпущена через два года
Банк России принял решение о выпуске серии памятных монет «Города трудовой доблести». В 2021 году выйдут монеты, посвящённые Боровичам, Екатеринбургу, Иваново и Омску. В 2022-м появятся монеты в честь Иркутска, Ижевска, Казани и Магнитогорска.
Это будут памятные монеты номиналом 10 рублей из стали с латунным гальваническим покрытием обычного качества чеканки. Тираж – до пяти миллионов штук каждая.
Как сообщал «Байкал-Daily», Иркутску было присвоено почётное звание «Город трудовой доблести» в июле 2020 года.
К слову, Улан-Удэ получил звание «Город трудовой доблести и славы» четырьмя годами ранее, в 2016-м.
Центробанк посвятит Иркутску памятную монету
Общество, Фото:
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