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В Бурятии юные лесники смастерили съедобные кормушки

В Бурятии юные лесники смастерили съедобные кормушки
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Кормушки дети сделали из кабачков и тыквы

В Мухоршибирском районе Бурятии прошёл конкурс кормушек «Лучшее лакомство для зимующих птиц», сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства. Ребята из школьного лесничества «Цаплин лес» смастерили кормушки из съедобных материалов: кабачков, тыквы и хлеба.

- Родители и дети проявили свое творчество, фантазию и мастерство. Казалось бы, обычный кабачок, но ребята придумали и сделали из них кормушки-кораблики. Получилось очень красиво! - рассказывает руководитель школьного лесничества Валентина Рожицына.


После того, как домики были готовы, ребята поспешили развешать их, а также, разложить подготовленные лакомства для птичек: семечки, разные крупы, ржаной хлеб и свежее сало.

- Я решила сделать кормушку из тыквы, чтобы птички смогли полакомиться не только крупой, но и полезными овощами. Эта тыковка очень похожа на котика, я даже сделала ей ушки из солёного теста, - поделилась девочка Настя.




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