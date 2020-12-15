В Бурятии юные лесники смастерили съедобные кормушки

- Родители и дети проявили свое творчество, фантазию и мастерство. Казалось бы, обычный кабачок, но ребята придумали и сделали из них кормушки-кораблики. Получилось очень красиво! - рассказывает руководитель школьного лесничества Валентина Рожицына.





- Я решила сделать кормушку из тыквы, чтобы птички смогли полакомиться не только крупой, но и полезными овощами. Эта тыковка очень похожа на котика, я даже сделала ей ушки из солёного теста, - поделилась девочка Настя.





В Мухоршибирском районе Бурятии прошёл конкурс кормушек «Лучшее лакомство для зимующих птиц», сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства. Ребята из школьного лесничества «Цаплин лес» смастерили кормушки из съедобных материалов: кабачков, тыквы и хлеба.После того, как домики были готовы, ребята поспешили развешать их, а также, разложить подготовленные лакомства для птичек: семечки, разные крупы, ржаной хлеб и свежее сало.