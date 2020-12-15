В Бурятии алиментщицу наказали исправительными работами

Она лишена родительских прав в 2014 году



Прибайкальский районный суд рассмотрел уголовное дело по обвинению местной жительницы в неуплате алиментов (ч.1 ст.157 УК РФ).



Женщина в 2014 году была лишена родительских прав, с неё взысканы алименты в размере 0,5 МРОТ на содержание сына до его совершеннолетия.



Приставы возбуждали исполнительное производство о принудительном взыскании алиментов. Однако мать от уплаты алиментов злостно уклонялась.



На суде женщина вину признала, заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства.



- Приговором Прибайкальского районного суда она признана виновной в совершении вышеуказанного преступления и ей назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ, с удержанием 5% заработка в доход государства, условным с испытательным сроком 7 месяцев, - сообщили в суде.



Решение суда вступило в законную силу.





