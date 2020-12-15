В Улан-Удэ торжественно откроют ледовый городок
30 декабря в 17:30 на площади Советов состоится открытие главной городской ёлки и ледового новогоднего городка «Верхнеудинская ярмарка».
С наступающим новым годом горожан поздравят глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. Также в программе музыкальные поздравления артистов Городского культурного центра. Завершит праздничное открытие музыкальный фейерверк, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ. ⠀
Устройство зимнего ледового городка на площади Советов планируется завершить до 20 декабря. Сейчас ведётся заливка катка, вход на который будет бесплатным. Планируется организация проката коньков. Музыкальное сопровождение будет в рабочие дни с 17.00 до 22.00 часов, в праздничные и выходные дни с начала работы катка.⠀
Также запланирована установка двух торговых зон. Первая торговая зона будет состоять из павильонов по реализации напитков и кулинарной продукции. Во второй торговой зоне – «новогодних домиках» - будут торговать сувенирной продукцией, изделиями народных промыслов, санками-ледянками, ёлочной атрибутикой. ⠀
Установка объектов торговли завершится 20 декабря.
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Новогодний фейерверк в Улан-Удэ состоится 30 декабря
Общество, Фото:
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