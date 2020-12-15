В этом году в республику поступило 20 тысяч световозвращающих элементов
В Бурятии продолжаются мероприятия по обеспечению детей светоотражателями. В 2020 году по федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 гг.» в республику поступило 20 тысяч световозвращающих элементов. Кроме того, минобрнауки республики по поручению главы республики Алексея Цыденова закуплены световозвращающие нарукавные повязки - 104 580 штук. Таким образом, все школьники с 1 по 9 классы школ Бурятии будут обеспечены световозвращающими приспособлениями.
- Масштабная акция по распространению светоотражателей стартовала с профилактического мероприятия в российской гимназии № 59 Улан-Удэ. Сотрудники ГИБДД и специалисты Ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта утром проверили наличие светоотражающих элементов на верхней одежде учащихся. Тем ребятам, кто забыл яркий аксессуар, автоинспекторы подарили светоотражатели, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Всё продолжилось тематическими уроками по безопасности дорожного движения в кабинетах учебного заведения. Активисты из числа старшеклассников вместе с сотрудниками ГИБДД посетили начальные классы и рассказали о важности ношения таких элементов. В ближайшие дни аналогичные акции пройдут и в других школах республики.
В Бурятии светоотражатели распространяют среди школьников
Общество, Фото:
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