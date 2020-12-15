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Районная ёлка в Улан-Удэ представит сказки Пушкина

Районная ёлка в Улан-Удэ представит сказки Пушкина
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Она состоится в парке «Юбилейный»

25 декабря в 18:00 часов в парке «Юбилейный» состоится открытие главной новогодней ёлки Октябрьского района Улан-Удэ. На сценической площадке парка развернётся новогоднее представление «Сказка в новый год» (6+) с участием персонажей произведений А.С. Пушкина, которые представят зрителям волшебный мир зимней сказки.

С наступающим новым 2021 годом всех зрителей поздравят официальные почётные гости и Дед Мороз со Снегурочкой. Герои оживших ледяных сказочных фигур проведут со зрителями игровые программы. Программа мероприятия будет транслироваться в прямом эфире с официальных страниц в Instagram дирекции по паркам и КДЦ «Заречный», сообщает пресс-служба досугового центра.

В настоящее время в «Юбилейном» продолжаются работы по созданию ледовых городков и устанавливается праздничное освещение. Вскоре здесь появятся горки и откроются катки. Ледовый городок украсят скульптуры, созданные по мотивам сказок Александра Сергеевича Пушкина.

Напомним, что по информации городской дирекции по паркам, в парке имени Д.Ж. Жанаева главной темой сказочного городка станет мультфильм «Зима в Простоквашино». В парке имени С.Н. Орешкова детей и взрослых, в дни празднования Нового года, встретят скульптуры героев из мультфильма «Мадагаскар». А также порадуют детей три ледяные горки. В парке «Кристальный» будет также установлена новогодняя ёлка со скульптурами Деда Мороза и Снегурочки. Перед ёлкой появится скульптура «Бык Фердинанд», а также герои из популярных мультфильмов «История игрушек», «Тролли», «Зверополис» и т.д. В парке «Молодёжный» в дни новогодних праздников гостей встретят фигуры Деда Мороза и Снегурочки, главные герои из мультфильма «Ну, погоди!» и символ 2021 года – бык. 
ёлка Октябрьский район Улан-Удэ Новый год
 
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