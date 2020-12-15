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В компьютерной игре Cyberpunk 2077 разглядели бурятские буузы

В компьютерной игре Cyberpunk 2077 разглядели бурятские буузы
Общество,  Фото:uu_news
Многие игроки предположили, что это китайское блюдо

На днях на аккаунте «uu_news» в Instagram появился скриншот из популярной компьютерной игры Cyberpunk 2077. Подписчик во время прохождения игры заметил на столе бурятские буузы.

- Наши буузы даже в Киберпанке 2077, - написал он.

Пользователи предположили, что это не бурятское, а китайское блюдо.

Также пользователи отмечают, что в последнее время слишком много новостей про буузы. Как сообщал «Байкал-Daily», бурятское блюдо победило в конкурсе «Вкусы России». Также жители Бурятии рассказали недавно про буузы Первому каналу.

«Задолбали со своими буузами. Получше-то новостей нет?», «Скорее всего это китайские Баоцзы», «Киану Ривз по любому. Он настоял», - написали пользователи.

Справка:

Cyberpunk 2077 (18+) — мультиплатформенная компьютерная игра в жанре Action/RPG, разработанная польской студией CD Projekt RED. Игра является продолжением настольной игры «Киберпанк 2020», действия происходят спустя 57 лет в большом городе Найт-Сити, расположенном в штате Калифорния.

Игра повествует о приключениях персонажа по имени Ви (параметры внешности и прошлое которого игроки смогут выбирать сами) в дистопичном городе Найт-Сити, расположенном на Западном побережье Северной Америки. Игроку будет предоставлен на выбор ряд игровых классов с возможностью их комбинирования. Игровой мир состоит из города, поделённого на шесть уникальных районов, в котором присутствует полный цикл дня и ночи

Первоначально выход игры был намечен на 16 апреля 2020 года, однако, после нескольких переносов, игра увидела свет 10 декабря 2020 года одновременно на персональных компьютерах под управлением Windows, игровых приставках PlayStation 4 и Xbox One, а также облачном сервисе Stadia. Улучшенная версия игры для приставок следующего поколения PlayStation 5 and Xbox Series X/S ожидается в 2021 году.

Сообщается о феноменальном старте Cyberpunk 2077 в российской рознице. Утверждается, что игра продемонстрировала рекордные продажи для сети «М.Видео – Эльдорадо», став самой популярной игрой за последние 20 лет.


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