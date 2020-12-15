Представители школ опасаются возможного бардака
В Улан-Удэ планируют открыть школьные стадионы для всех жителей, проживающим в шаговой доступности. Заниматься спортом на школьных стадионах желающие смогут во внеурочное время в выходные дни.
Сейчас необходимо разработать ряд правил поведения на площадках, установить видеонаблюдение, определить и закрепить ответственных инструкторов, сообщили в Улан-Удэнском горсовете.
Мнения по поводу инициативы различные. Так, директор школы №35 Людмила Пахомова поделилась негативным опытом с доступом всех желающих к спортивным стадионам в школах. По её словам, контролировать поведение приходящих спортсменов очень сложно, и часто их тренировки заканчиваются бардаком на площадках.
Так что в горсовете пришли к выводу, что теперь нужно грамотно расписать правила пользованиями школьными площадками.
Школьные стадионы станут доступными для всех улан-удэнцев
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